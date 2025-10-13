Kadrowicz Urbana nie wykorzystał świetnej okazji. Oto jaką radę usłyszał

Jakie masz ogólne odczucia po meczu z Finlandią?

Jakub Kamiński (reprezentant Polski): - Że w pierwszej połowie nie wyglądaliśmy najlepiej, w drugiej się poprawiliśmy. Było trochę sytuacji, ja nie wykorzystałem jednej.

Czego ci brakuje, by takie wykorzystywać?

- Decyzyjności. Chyba za wcześnie chcę uderzyć, a w niektórych sytuacjach powinienem wyczekać bramkarza i zachować zimną krew. Szkoda, ale patrzę przed siebie.

Holandia - Finlandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Żałujesz, że próbowałeś "objeżdżać" bramkarza?

- Rozmawiałem już o tym z Kamilem Grabarą, co mógłbym poprawić w takich sytuacjach, żebym je wykorzystywał w przyszłości. Powiedział, że sama decyzja o mijaniu bramkarza jest dobra, bo jak na swojej szybkości pójdę do boku, to bramkarzowi trudno będzie zareagować. Tylko trzeba to wykonać lepiej.

Momentami wraz z Michałem Skórasiem tworzyłeś najbardziej wysunięty duet na boisku. Takie były założenia, by Robert Lewandowski schodził niżej?

- W pierwszej połowie bardzo mocno zawodnicy Litwy szli na Roberta. W drugiej nieco odpuścili, więc Robert miał więcej czasu na przyjęcie, zejście do środka. Widać, że czuje się w tym świetnie, a ja z kolei świetnie się czuję, gdy mogę wchodzić wtedy na pozycję, którą zwalnia "Lewy". Nieźle się uzupełniamy, kreujemy sytuacje. Tylko trzeba je zamieniać na bramki.

Czujesz się ważnym ogniwem reprezentacji?

- Zdecydowanie. Ja nie jestem tutaj nowym zawodnikiem, zagrałem w niej dziś 25. mecz, mam duży turniej za sobą. Ale brakowało mi pewności siebie, co wynikało z mojej pozycji w klubie. Teraz wszystko zgrywa się idealnie. Nic, tylko dalej to rozwijać.

"Biało-Czerwoni" dziękują polskim kibicom za wsparcie z trybun Piotr Nowak PAP

Reprezentacja Polski w meczu z Litwą (12.10.2025) PETRAS MALUKAS AFP

Już po kwadransie było radośnie. Sebastian Szymański (nr 10) trafił do siatki bezpośrednio z kornera Piotr Nowak PAP