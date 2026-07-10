Rok 2026 upływa środowisku piłkarskiemu pod znakiem mistrzostw świata. Obecnie wchodzą one w decydującą fazę. Na placu boju pozostało już tylko kilka ekip, walczących ze sobą o upragnione trofeum.

Niestety mundialowe emocje odbywają się bez udziału reprezentacji Polski. Nasza kadra narodowa pożegnała się z marzeniami o występie na MŚ na poziomie finału baraży. Zamiast Polaków, na amerykańskich murawach zameldowali się Szwedzi. Ich przygoda z mundialem zakończyła się natomiast w 1/16 finału.

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Nie oznacza to jednak, że reprezentacja Polski nie budzi obecnie żadnych emocji. Co jakiś czas pojawiają się wątki, które wywołują gorliwą dyskusję w środowisku piłkarskim z kraju nad Wisłą.

Tego typu zapalnik dostarczył nie tak dawno temu piłkarz, którego doskonale znają kibice naszej kadry narodowej. Mowa o Bartoszu Bereszyńskim, a więc najnowszym nabytku Motoru Lublin. Przy okazji powrotu do Polski Bereszyński przyjął zaproszenie do popularnego programu "Foot Truck". Tam poruszona została kwestia oczekiwań, względem naszej reprezentacji. Zdaniem Bereszyńskiego, są one bardzo często wygórowane, a bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy jest... Robert Lewandowski.

- [...]. Postrzeganie naszej reprezentacji jest takie, jakbyśmy byli potęgą światowej piłki. Otoczka jest na najwyższym poziomie pod każdym względem: media, transmisja w telewizji, stadiony, centrum treningowe. Mamy wybitnego piłkarza w skali światowej, jakim jest "Lewy", który też podniósł poziom oczekiwań wobec naszej reprezentacji. Ale powiedz mi, kiedy my byliśmy reprezentacją, która liczyła się w Europie albo na świecie? - stwierdził Bereszyński.

Chwilę później z ust prowadzących padło natomiast pytanie o strach naszych piłkarzy przed "staniem się memem". W tej kwestii Bereszyński również był dość bezkompromisowy. Stwierdził on bowiem, że każdy gracz reprezentacji Polski, łącznie z takimi postaciami jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, jest już swego rodzaju memem.

Wszyscy jesteśmy memami mam wrażenie [...]. Nigdy nie wychodziłem na mecz z myślą, że wolę czegoś nie zrobić, bo boję się, że coś mi nie wyjdzie

Bartosz Bereszyński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski i Bartosz Bereszyński ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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