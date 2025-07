Kadra już z Urbanem. Padł pierwszy wulgaryzm. Te słowa odbiją się głośnym echem

Opadły już emocje związane z wyborem nowego selekcjonera drużyny narodowej. Dyskusja zboczyła na sąsiedni tor. Teraz najbardziej palące pytanie wydaje się oczywiste: jak uzdrowić popsutą atmosferę w zespole i poprowadzić go do finałów MŚ 2026? Były kadrowicz Jakub Kosecki ma na to gotową receptę. Używa dosadnych słów, tak żeby każdy dobrze zrozumiał niezawodny sposób na przełamanie impasu.