Kadra Brzęczka rozbija kolejnego rywala, show Pietuszewskiego w Armenii. Idealny start eliminacji

Bardzo udany debiut w roli selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Polski zanotował Jerzy Brzęczek. Na start eliminacji do kolejnych mistrzostw Europy, które w 2027 roku odbędą się w Albanii oraz Serbii, polscy piłkarze zanotowali premierowe zwycięstwo. Na stadionie Cracovii Polska pokonała 3:0 Macedonię Północną. Do przerwy jedyna bramka dla "biało-czerwonych" padła po samobójczym trafieniu Adriana Zendelovskiego, które poprzedziło dogranie Tomasza Pieńki. W drugiej części spotkania widowiskowymi trafieniami popisali się Marcel Reguła oraz Oskar Pietuszewski.

Po spotkaniu w Krakowie przyszła pora na wyjazd do dalekiej Armenii. Kolejny przeciwnik Polaków również ma za sobą już pierwszy mecz w rozpoczynającym się cyklu eliminacji. W piątek Armenia uległa na wyjeździe 0:3 Szwecji. Grono polskich rywali w grupie uzupełniają Włosi oraz Czarnogórcy - w bezpośrednim starciu obu drużyn Italia zwyciężyła 2:1.

Brzęczek znowu pokazał, że ma "nosa" do zmian. Pietuszewski kolejny raz błysnął w kadrze

W porównaniu z piątkowym starciem z Macedonią Północną Brzęczek dokonał jednej zmiany w wyjściowym składzie. Dawida Drachala od pierwszej minuty zastąpił Kacper Duda. Po spokojnym, można nawet powiedzieć ospałym początku meczu, w 17. minucie Polacy stworzyli sobie dogodną okazję do strzelenia gola. Po sprawnym rajdzie lewą stroną Dudy futbolówka trafiła w pole karne do Wiktora Bogacza. Napastnik New York Red Bulls umiejętnie przytrzymał futbolówkę i stworzył sytuację strzelecką Antoniemu Kozubalowi. Zawodnik Lecha Poznań uderzył jednak kiepsko, wprost w nieco szczęśliwie interweniującego bramkarza gospodarzy.

Po półgodzinie gry Brzęczek zmuszony został do dokonania pierwszej zmiany. Zmagającego się z problemami zdrowotnymi Filipa Rózgę zastąpił Oskar Pietuszewski, który w piątek po swoim wejściu zaprezentował się znakomicie. Niewiele czasu musiało upłynąć, by polski selekcjoner po raz kolejny udowodnił, że ma "nosa" do zmienników.

Zaledwie po sześciu minutach obecności na murawie pomocnik Jagiellonii Białystok zanotował kolejne trafienie w narodowych barwach. Pietuszewski dopadł do futbolówki wybitej spod armeńskiej bramki i dokładnym strzałem z okolic 20 metra pokonał nieco spóźnionego golkipera reprezentacji Armenii.

To nie był koniec popisów Pietuszewskiego. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy zaledwie 17-letni zawodnik zgarnął piłkę tuż przy linii końcowej i z trudnej pozycji dośrodkował wprost na głowę Miłosza Matysika. Zawodnik, który w ostatnich dniach był bardzo bliski powrotu do Białegostoku, idealnie skontrował futbolówkę i podwyższył prowadzenie "biało-czerwonych".

Pełna kontrola w Erywaniu. Polska bez problemów radzi sobie z Armenią

W drugiej połowie w dalszym ciągu uwidaczniała się przewaga Polaków pod kątem czysto piłkarskim. Gospodarze co prawda starali się stworzyć zagrożenie pod polską bramką, lecz Sławomir Abramowicz nie miał zbyt wielu okazji, by pokazać swoje umiejętności. W ofensywie natomiast Polacy wciąż robili swoje, co w 55. minucie zaowocowało trzecim trafieniem. Podopieczni Brzęczka wzorowo wyprowadzili kontrę, którą strzałem do pustej bramki po zagraniu Pieńki wykończył Bogacz.

W kolejnych minutach dwie niezłe okazje do poszerzenia dorobku strzeleckiego miał świetnie dysponowany Pietuszewski. Młodemu zawodnikowi brakowało jednak odrobiny szczęścia i skuteczności. W 73. minucie blisko było kolejnej bramki, tym razem wypracowanej przez duet zawodników Zagłębia Lubin. Świetna praca oraz precyzyjne dośrodkowanie Marcela Reguły stworzyło Pieńce znakomitą okazję. Kapitan polskiej kadry w decydującym momencie zawiódł, strzelając głową wprost w dobrze ustawionego golkipera.

W końcówce lekko przycisnęli gospodarze. W 80. minucie strzał na polską bramkę oddał Davit Hakobyan. Futbolówka rykoszetem odbiła się od blokującego Marcela Krajewskiego, po czym minęła wyciągniętego jak struna Abramowicza i zatrzymała się na poprzeczce. Zaraz po tym padła czwarta bramka dla Polski, znów po skutecznej kontrze. Pieńko po raz drugi świetnie obsłużył swojego partnera z zespołu, dzięki czemu Pietuszewski mógł świętować dublet.

Zwycięstwo 4:0 nad Armenią sprawia, że Polska wrześniowe mecze eliminacyjne kończy z kompletem punktów oraz bilansem bramkowym 7:0. W październiku młodzieżowa reprezentacja Polski rozegra dwa kolejne spotkania eliminacyjne. 10 października czekać ich będzie domowa potyczka z Czarnogórą, a cztery dni później odbędzie się bardzo ważny wyjazdowy mecz z kadrą Szwecji.

Statystyki meczu Armenia U21 0 - 4 Polska U21 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 7 19 Strzały celne 2 9 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 2 7 Ataki 73 78

Izrael - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Młodzieżowa reprezentacja Polski IMAGO/Maciej Rogowski Newspix.pl

Jerzy Brzęczek Michal Dubiel/REPORTER East News