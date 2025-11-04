Partner merytoryczny: Eleven Sports

Już wszystko jasne. Oto rywalki polskiej kadry. Niezwykle zawiła droga na mundial

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Polski kobiet ma za sobą szalenie udany rok. Awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów oraz debiut na mistrzostwach Europy znacząco poprawiły sytuację kobiecego futbolu w naszym kraju. Przed podopiecznymi Niny Patalon kolejne wyzwanie. We wtorek w Nyonie rozlosowano grupy eliminacji mistrzostw świata, które w 2027 roku zorganizuje Brazylia. Droga Polek do premierowego mundialu może okazać się jednak bardzo długa i wyboista.

Reprezentacja Polski kobiet poznała rywalki w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa świata
Reprezentacja Polski kobiet poznała rywalki w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa świataFABRICE COFFRINI/AFP / x.com/WEURO2025AFP

Ostatnie miesiące były znakomite dla kobiecej reprezentacji Polski. Podopieczne Niny Patalon dzięki wygranemu dwumeczu barażowemu z Austrią po raz pierwszy w historii awansowały na mistrzostwa Europy. W Szwajcarii debiutantki spisały się naprawdę przyzwoicie. Starcia z faworyzowanymi Niemkami i Szwedkami zakończyły się porażkami, lecz zewsząd chwalono postawę Polek. Na pożegnanie z turniejem "biało-czerwone" pokonały 3:2 Danię.

Jeszcze przed turniejem finałowym mistrzostw Europy Polki zapewniły sobie awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Miało to ogromny wpływ na zestawianie koszyków przed losowaniem eliminacji mistrzostw świata. Jesienne spotkania towarzyskie również kończyły się w obiecujący sposób. Polki najpierw w Gdańsku bezbramkowo zremisowały z wyżej notowanymi Holenderkami. Kilka dni później w meczu pełnym dramaturgii polska kadra pokonała na wyjeździe Walię aż 5:2.

Zobacz również:

Kamil Glik w meczu Polska - Niemcy na Euro 2016
Reprezentacja

Nieoczekiwana oferta złożona przez Niemców. Kamil Glik nie wahał się ani sekundy

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Polki poznały swoje pierwsze rywalki. Droga na mundial będzie długa i wyboista

    We wtorek w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie grup eliminacyjnych najbliższych mistrzostw świata, które w 2027 roku odbędą się w Brazylii. Dla Polek ewentualny awans byłby absolutnym debiutem na imprezie takiej rangi. Kadrę Niny Patalon czeka jednak ogromne wyzwanie, a droga na mundial może okazać się wyjątkowo długa.

    Polki znalazły się w grupie 2 dywizji A eliminacji i od marca do czerwca przyszłego roku zmierzą się z Francuzkami, Holenderkami oraz Irlandkami. Najdalej podczas tegorocznego Euro doszły Francuzki, które w ćwierćfinale po serii rzutów karnych zatrzymały Niemki. Holenderki zmagania w grupie m.in. z Francją zakończyły na trzeciej lokacie. Irlandek natomiast na tym turnieju nie było.

    Z europejskiej federacji udział w mistrzostwach świata zapewnionych ma 11 drużyn. Najwcześniej z awansu będą cieszyli się czterej zwycięzcy grup z dywizji A. Pozostałe drużyny będą musiały walczyć w dwuetapowych barażach, które zostaną podzielone na dwie ścieżki.

    W pierwszej ścieżce drużyny z miejsc 2-3 w dywizji A zmierzą się w dwumeczach ze zwycięzcami sześciu grup z dywizji C oraz dwoma najlepszymi wicemistrzami tych grup. W drugiej ścieżce natomiast o drugi etap baraży walczyć ze sobą będą najsłabsze drużyny każdej z grup dywizji A i zwycięzcy grup z dywizji B zagrają z zespołami z miejsc 2-3 z dywizji B.

    Z każdej z tej ścieżki do decydującej fazy awansuje po osiem zespołów. Z baraży awans wywalczy siedem najlepszych drużyn z rankingi kwalifikacyjnego, a ósma z drużyn będzie miała okazję walczyć w barażach interkontynentalnych.

    Mistrzostwa świata w Brazylii odbędą się w dniach 24 czerwca - 25 lipca 2027 roku. W turnieju finałowym udział wezmą 32 reprezentacje tradycyjnie podzielone na osiem grup składających się z czterech drużyn. Tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed dwoma laty bronić będzie Hiszpania.

    Co odróżnia Antigę od Bottiego? Marcin Komenda ujawnił. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Wisła Kraków
    I Liga

    Wisła Kraków wygrała na fiasku rozmów z milionerem?

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
    Piłkarka w czerwonym stroju z opaską kapitańską unosi ręce nad głową, tworząc gest serca, w tle kibice ubrani w czerwono-białe stroje oraz fragment bannera stadionowego.
    Ewa PajorFABRICE COFFRINIAFP
    Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet
    Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobietPiotr Matusewicz/East NewsEast News
    Zawodniczka w czerwonym stroju piłkarskim kopie piłkę na boisku podczas meczu, przed nią klęcząca bramkarka w zielonym stroju próbująca bronić. W tle widać trybuny z kibicami.
    Natalia Padilla-Bidas w meczu z NiemkamiSEBASTIEN BOZONAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja