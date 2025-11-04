Już wszystko jasne. Oto rywalki polskiej kadry. Niezwykle zawiła droga na mundial

Ostatnie miesiące były znakomite dla kobiecej reprezentacji Polski. Podopieczne Niny Patalon dzięki wygranemu dwumeczu barażowemu z Austrią po raz pierwszy w historii awansowały na mistrzostwa Europy. W Szwajcarii debiutantki spisały się naprawdę przyzwoicie. Starcia z faworyzowanymi Niemkami i Szwedkami zakończyły się porażkami, lecz zewsząd chwalono postawę Polek. Na pożegnanie z turniejem "biało-czerwone" pokonały 3:2 Danię.

Jeszcze przed turniejem finałowym mistrzostw Europy Polki zapewniły sobie awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Miało to ogromny wpływ na zestawianie koszyków przed losowaniem eliminacji mistrzostw świata. Jesienne spotkania towarzyskie również kończyły się w obiecujący sposób. Polki najpierw w Gdańsku bezbramkowo zremisowały z wyżej notowanymi Holenderkami. Kilka dni później w meczu pełnym dramaturgii polska kadra pokonała na wyjeździe Walię aż 5:2.

Polki poznały swoje pierwsze rywalki. Droga na mundial będzie długa i wyboista

We wtorek w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie grup eliminacyjnych najbliższych mistrzostw świata, które w 2027 roku odbędą się w Brazylii. Dla Polek ewentualny awans byłby absolutnym debiutem na imprezie takiej rangi. Kadrę Niny Patalon czeka jednak ogromne wyzwanie, a droga na mundial może okazać się wyjątkowo długa.

Polki znalazły się w grupie 2 dywizji A eliminacji i od marca do czerwca przyszłego roku zmierzą się z Francuzkami, Holenderkami oraz Irlandkami. Najdalej podczas tegorocznego Euro doszły Francuzki, które w ćwierćfinale po serii rzutów karnych zatrzymały Niemki. Holenderki zmagania w grupie m.in. z Francją zakończyły na trzeciej lokacie. Irlandek natomiast na tym turnieju nie było.

Z europejskiej federacji udział w mistrzostwach świata zapewnionych ma 11 drużyn. Najwcześniej z awansu będą cieszyli się czterej zwycięzcy grup z dywizji A. Pozostałe drużyny będą musiały walczyć w dwuetapowych barażach, które zostaną podzielone na dwie ścieżki.

W pierwszej ścieżce drużyny z miejsc 2-3 w dywizji A zmierzą się w dwumeczach ze zwycięzcami sześciu grup z dywizji C oraz dwoma najlepszymi wicemistrzami tych grup. W drugiej ścieżce natomiast o drugi etap baraży walczyć ze sobą będą najsłabsze drużyny każdej z grup dywizji A i zwycięzcy grup z dywizji B zagrają z zespołami z miejsc 2-3 z dywizji B.

Z każdej z tej ścieżki do decydującej fazy awansuje po osiem zespołów. Z baraży awans wywalczy siedem najlepszych drużyn z rankingi kwalifikacyjnego, a ósma z drużyn będzie miała okazję walczyć w barażach interkontynentalnych.

Mistrzostwa świata w Brazylii odbędą się w dniach 24 czerwca - 25 lipca 2027 roku. W turnieju finałowym udział wezmą 32 reprezentacje tradycyjnie podzielone na osiem grup składających się z czterech drużyn. Tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed dwoma laty bronić będzie Hiszpania.

Ewa Pajor FABRICE COFFRINI AFP

Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Piotr Matusewicz/East News East News

Natalia Padilla-Bidas w meczu z Niemkami SEBASTIEN BOZON AFP