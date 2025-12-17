Partner merytoryczny: Eleven Sports

Już wszystko jasne. FIFA odkrywa karty przed barażami. Jednak kluczowa zmiana

Łukasz Żurek

FIFA ogłosiła wysokość gratyfikacji finansowych dla uczestników przyszłorocznego mundialu. Światowa centrala sięgnęła do skarbca głębiej niż przed czterema laty. Wysokość nagród wzrosła w ujęciu globalnym o niemal 49 proc. Jeśli do turnieju finałowego - po czekających nas barażach - zakwalifikuje się reprezentacja Polski, na konto PZPN wpłynie co najmniej 10,5 mln dolarów. Ale do podniesienia z murawy jest znacznie więcej.

Dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach polskiej reprezentacji piłkarskiej stoi obok siebie na boisku, jeden z nich ma opaskę kapitana i wyraz grymasu na twarzy, drugi zachowuje spokojny wyraz twarzy.
Piotr Zieliński i Robert Lewandowski mają świadomość, że do finałów MŚ jeszcze daleka droga PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

W takim formacie piłkarski mundial nie był rozgrywany nigdy wcześniej. Do turnieju finałowego przystąpi aż 48 drużyn. Zmagania o tytuł mistrza świata potrwają tym razem wyjątkowo długo - miesiąc i osiem dni.

Znamy już 42 finalistów. Pozostałych sześciu wyłonią marcowe baraże. Dwie przepustki są do wzięcia w rywalizacji interkontynentalnej, cztery - w strefie europejskiej.

FIFA nie szczędzi grosza finalistom mundialu. PZPN już wie, na ile może liczyć. Ale najpierw baraże

"Biało-Czerwoni" zajęli drugie miejsce w eliminacyjnej grupie, uznając wyższość Holendrów. To oznacza prawo/konieczność gry w barażach. W ich półfinałowej fazie zmierzymy się u siebie z Albanią (26.03), a w meczu o wszystko - ewentualnie - zagramy w gościnie ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja (31.03).

Tymczasem FIFA ogłosiła właśnie wysokość gratyfikacji finansowych dla uczestników przyszłorocznego mundialu. Łączna kwota, jaka do nich trafi, to aż 727 mln dolarów. Oznacza to wzrost o blisko 49 procent w stosunku do realiów sprzed czterech lat, gdy gospodarzem finałów MŚ był Katar.

    Każda federacja otrzyma 1,5 mln dolarów na przygotowania do startu w imprezie. I dodatkowo 9 mln dolarów za sam udział w turnieju (w przypadku odpadnięcia już po fazie grupowej). To oznacza, że na konto PZPN - w przypadku awansu do MŚ - trafi minimum 10,5 mln dolarów.

    Dla mistrza świata ustalony taryfikator przewiduje rekordową premię w wysokości 50 mln dolarów. Szczegóły poniżej.

    Gratyfikacje finansowe FIFA dla uczestników MŚ 2026 (w dolarach):

    50 mln: zwycięzca turnieju

    33 mln: finalista

    29 mln: trzecia drużyna

    27 mln: czwarta drużyna

    19 mln: zespoły z miejsc 5-8

    15 mln: zespoły z miejsc 9-16

    11 mln: zespoły z miejsc 17-32

    9 mln: zespoły z miejsc 33-48

      Mężczyzna w garniturze i okularach stoi na tle ścianki sponsorskiej, wygląda na zamyślonego, opierając rękę o twarz.
      Jan UrbanFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i opaską kapitańską na ramieniu, podczas meczu, tłum kibiców w tle.
      Piotr Zieliński JOSE SALGUEIROAFP
      Robert Lewandowski
      Robert Lewandowski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

