Już wszystko jasne. FIFA odkrywa karty przed barażami. Jednak kluczowa zmiana

W takim formacie piłkarski mundial nie był rozgrywany nigdy wcześniej. Do turnieju finałowego przystąpi aż 48 drużyn. Zmagania o tytuł mistrza świata potrwają tym razem wyjątkowo długo - miesiąc i osiem dni.

Znamy już 42 finalistów. Pozostałych sześciu wyłonią marcowe baraże. Dwie przepustki są do wzięcia w rywalizacji interkontynentalnej, cztery - w strefie europejskiej.

FIFA nie szczędzi grosza finalistom mundialu. PZPN już wie, na ile może liczyć. Ale najpierw baraże

"Biało-Czerwoni" zajęli drugie miejsce w eliminacyjnej grupie, uznając wyższość Holendrów. To oznacza prawo/konieczność gry w barażach. W ich półfinałowej fazie zmierzymy się u siebie z Albanią (26.03), a w meczu o wszystko - ewentualnie - zagramy w gościnie ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja (31.03).

Tymczasem FIFA ogłosiła właśnie wysokość gratyfikacji finansowych dla uczestników przyszłorocznego mundialu. Łączna kwota, jaka do nich trafi, to aż 727 mln dolarów. Oznacza to wzrost o blisko 49 procent w stosunku do realiów sprzed czterech lat, gdy gospodarzem finałów MŚ był Katar.

Każda federacja otrzyma 1,5 mln dolarów na przygotowania do startu w imprezie. I dodatkowo 9 mln dolarów za sam udział w turnieju (w przypadku odpadnięcia już po fazie grupowej). To oznacza, że na konto PZPN - w przypadku awansu do MŚ - trafi minimum 10,5 mln dolarów.

Dla mistrza świata ustalony taryfikator przewiduje rekordową premię w wysokości 50 mln dolarów. Szczegóły poniżej.

Gratyfikacje finansowe FIFA dla uczestników MŚ 2026 (w dolarach):

50 mln: zwycięzca turnieju

33 mln: finalista

29 mln: trzecia drużyna

27 mln: czwarta drużyna

19 mln: zespoły z miejsc 5-8

15 mln: zespoły z miejsc 9-16

11 mln: zespoły z miejsc 17-32

9 mln: zespoły z miejsc 33-48

