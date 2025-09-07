Partner merytoryczny: Eleven Sports

Już szykowali się do zejścia do szatni. Nagle Lewandowski wyszedł sam na sam

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Reprezentacja Polski gra z Finlandią. To piąta runda zmagań w wykonaniu obu zespołów w trwających eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Spotkanie to jest ważne, jak nie najważniejsze, w kontekście walki o przyszłoroczny mundial. Walka toczy się głównie o drugie miejsce w grupie, które daje grę w barażach. Tymczasem, w 45. minucie spotkania wydarzyło się to.

Robert Lewandowski w meczh Polska - Finlandia
Robert Lewandowski w meczh Polska - Finlandiasport.tvp.plmateriał zewnętrzny

W grupie G sytuacja na szczycie jest trudna. Przed dzisiejszym meczem Litwy z Holandią kadry "Oranje", Polski oraz Finlandii miały na koncie po siedem punktów. Jednak, w obliczu zwycięstwa podopiecznych Ronalda Koemana nad Litwą 3:2 faworyci naszej grupy odbiegli nam na trzy oczka. Ostatecznie o tym, czy Holendrzy będą samodzielnie prowadzić, zadecydować miał mecz Polski z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Była 27. minuta. Wtedy do piłki dobiegł Matty Cash

Jan Urban nie eksperymentował ze składem. Na mecz z Finlandią desygnował dokładnie tę samą jedenastkę, co na Holandię. Selekcjoner postąpił więc zgodnie z powiedzeniem, że "zwycięskiego składu się nie zmienia".

Składy drużyn

Polska
Finlandia
Rezerwowi

Po cierpliwym rozpoczęciu i kilku obiecujących próbach strzelenia gola nadeszła 27. minuta. Wtedy to, w okolicach pola karnego Finów masowo pojawili się biało-czerwoni. Jakub Kamiński podał do ustawionego nieco z tyłu Matty'ego Casha, który silnym niskim uderzeniem zza pola karnego dał prowadzenie Polakom. Tym samym, prawy obrońca zaliczył swoje czwarte trafienie w biało-czerwonych barwach.

Matty Cash gol z Finlandią
Przełamanie Roberta Lewandowskiego. Sędzia już chwytał za gwizdek

Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa meczu Polska - Finlandia zakończy się wynikiem 1:0 dla biało-czerwonych. Kiedy już wszyscy szykowali się na przerwę, a sędzia już sięgał po gwizdek, do piłki dopadł Robert Lewandowski. Napastnik otrzymał górne podanie od Piotra Zielińskiego. Kapitan polskiej kadry nie miał problemów z opanowaniem futbolówki, a następnie pokonaniem bramkarza gości strzałem na krótki słupek. Zatem, piłkarze schodzili na przerwę przy wyniku 2:0 dla reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski strzelił swoją 86. bramkę w 160. występie dla reprezentacji Polski. Ponadto, "Lewy" trafił dla biało-czerwonych pierwszy raz od marcowego meczu z Litwą (1:0). Być może polski napastnik pójdzie za ciosem i na dobre rozwiąże worek z bramkami w narodowych barwach.

Reprezentacja Polski stwarza sobie więcej okazji od Finów. W pierwszej połowie podopieczni Jana Urbana oddali w sumie 10 strzałów, w tym aż cztery celne, przy tylko jednym jakimkolwiek uderzeniu rywala. Posiadanie piłki rozłożyło się niemal po równo, z niewielką przewagą Finów (49% do 51%).

Polska drużyna piłkarska świętuje razem na boisku po zdobyciu gola, gracze ubrani są w białe koszulki z czerwonym wykończeniem oraz nazwiskami i numerami na plecach, wokół nich widoczne są trybuny stadionu.
Polska - Finlandia w el. MŚ 2026Piotr Dziurman/REPORTEREast News
Piłkarz w biało-czerwonej koszulce z herbem Polski, unosi rękę w geście triumfu, uśmiechnięty, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PLEast News

