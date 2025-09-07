W grupie G sytuacja na szczycie jest trudna. Przed dzisiejszym meczem Litwy z Holandią kadry "Oranje", Polski oraz Finlandii miały na koncie po siedem punktów. Jednak, w obliczu zwycięstwa podopiecznych Ronalda Koemana nad Litwą 3:2 faworyci naszej grupy odbiegli nam na trzy oczka. Ostatecznie o tym, czy Holendrzy będą samodzielnie prowadzić, zadecydować miał mecz Polski z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Była 27. minuta. Wtedy do piłki dobiegł Matty Cash

Jan Urban nie eksperymentował ze składem. Na mecz z Finlandią desygnował dokładnie tę samą jedenastkę, co na Holandię. Selekcjoner postąpił więc zgodnie z powiedzeniem, że "zwycięskiego składu się nie zmienia".

Po cierpliwym rozpoczęciu i kilku obiecujących próbach strzelenia gola nadeszła 27. minuta. Wtedy to, w okolicach pola karnego Finów masowo pojawili się biało-czerwoni. Jakub Kamiński podał do ustawionego nieco z tyłu Matty'ego Casha, który silnym niskim uderzeniem zza pola karnego dał prowadzenie Polakom. Tym samym, prawy obrońca zaliczył swoje czwarte trafienie w biało-czerwonych barwach.

Przełamanie Roberta Lewandowskiego. Sędzia już chwytał za gwizdek

Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa meczu Polska - Finlandia zakończy się wynikiem 1:0 dla biało-czerwonych. Kiedy już wszyscy szykowali się na przerwę, a sędzia już sięgał po gwizdek, do piłki dopadł Robert Lewandowski. Napastnik otrzymał górne podanie od Piotra Zielińskiego. Kapitan polskiej kadry nie miał problemów z opanowaniem futbolówki, a następnie pokonaniem bramkarza gości strzałem na krótki słupek. Zatem, piłkarze schodzili na przerwę przy wyniku 2:0 dla reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski strzelił swoją 86. bramkę w 160. występie dla reprezentacji Polski. Ponadto, "Lewy" trafił dla biało-czerwonych pierwszy raz od marcowego meczu z Litwą (1:0). Być może polski napastnik pójdzie za ciosem i na dobre rozwiąże worek z bramkami w narodowych barwach.

Reprezentacja Polski stwarza sobie więcej okazji od Finów. W pierwszej połowie podopieczni Jana Urbana oddali w sumie 10 strzałów, w tym aż cztery celne, przy tylko jednym jakimkolwiek uderzeniu rywala. Posiadanie piłki rozłożyło się niemal po równo, z niewielką przewagą Finów (49% do 51%).

