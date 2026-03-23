Jest żywą legendą FC Porto. Zobaczył Pietuszewskiego i nie dowierzał. Ujawnił sekret Polaka

Z występu na występ nastoletni Polak zyskiwał coraz większe zaufanie trenera Francesco Fariol'ego. W zamian Pietuszewski odwdzięcza się kolejnymi świetnymi meczami, a co najważniejsze, wpisywaniem się do protokołu meczowego poprzez zdobywanie goli i asyst.

Nic dziwnego, że cała Portugalia momentalnie zakochała się w talencie Polaka. Teraz, na temat jego poczynań postanowił wypowiedzieć się zawodnik, który na zawsze zapisał się na kartach historii FC Porto - Ricardo Quaresma.

Quaresma zdradza sekret Pietuszewskiego. "Takich graczy już prawie nie ma"

Ricardo Quaresma znany był przede wszystkim ze swojej niezwykle efektownej gry. W jego arsenale znajdowało się bowiem wiele trików, na myśl o których drżeli nawet najsolidniejsi defensorzy świata. To właśnie kreatywność jest zdaniem Portugalczyka tym, co pozwala Pietuszewskiemu notować tak świetne wejście do zespołu.

"To jest coś, czego dzisiaj bardzo brakuje w piłce nożnej - graczy takich jak on [...]. Dzisiejszy futbol stał się moim zdaniem bardzo banalny. Dużo grania do boku, do tyłu... Ludzie boją się ryzykować. Nie ma już tego dryblingu, tej magii. Dzisiejsza piłka jest, jaka jest - nie powiem, czy gorsza, czy lepsza. Po prostu taka jest i takich graczy jak już prawie nie ma. Dlatego życzę mu jak najwięcej szczęścia i żeby dalej reprezentował barwy Porto" - mówił Quaresma w rozmowie z portalem "Record".

To właśnie kreatywność oraz brak strachu przed ewentualnymi błędami stanowią największą siłę Oskara Pietuszewskiego. Wielu zawodników, szczególnie tych mniej doświadczonych, boi się wziąć na siebie ryzyko napędzenia akcji. U zawodnika FC Porto obawy takie są praktycznie niewidocznie. Nic dziwnego, że w jego grze tak ochoczo zakochują piłkarscy kibice z całego świata.

Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski celebrujący gola

Ricardo Quaresma za czasów gry w FC Porto

