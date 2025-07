Jest ogłoszenie ze strony Cezarego Kuleszy. Przerwał niepewność, koniec spekulacji

Od kiedy w Polsce są duże, funkcjonalne i nowoczesne stadiony, nie brakuje na nich wielkich wydarzeń. Zarówno tych sportowych, jak i z innych dziedzin życia, bo wiele z tych obiektów, to obiekty wielofunkcyjne. Być może nie byłoby tych stadionów, gdyby nie Euro 2012, które odbyło się w Polsce i na Ukrainie. Z myślą o tej imprezie powstały obiekty m.in. w Poznaniu, Gdańsku, czy przede wszystkim w Warszawie . PGE Narodowy to dom reprezentacji Polski, bez którego trudno wyobrazić sobie obecnie polską piłkę.

"Nic mi nie wiadomo na ten temat" - powiedział szef związku piłkarskiego. "To nie jest tak, że PZPN może sobie sam wymyślić organizację takich mistrzostw. Gdyby pojawiła się taka szansa, to oczywiście, że byśmy ją rozważyli. Tyle że to wymaga uzgodnień rządowych, konsultacji na poziomie ministerstw. My nie możemy sobie ot tak wymyślić, że organizujemy Euro 2036" - powiedział Kulesza. Ze słów prezesa PZPN wynika więc, że miejsce na rozważenie takiej możliwości jak najbardziej istnieje.