Jest data losowania, Polska dostanie rywali. Kibice mogą zaznaczyć w kalendarzu
Angielska federacja ogłosiła ramowy terminarz mistrzostw Europy 2028, które odbędą się w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Znamy daty meczu otwarcia oraz finału, a także stadiony, na których zostaną rozegrane. Podano także areny grupowych starć reprezentacji Anglii oraz datę losowania grup eliminacyjnych. To z pewnością interesuje kibiców "Biało-Czerwonych".
Kibice reprezentacji Polski myślą wciąż o eliminacjach mistrzostw świata, najprawdopodobniej za chwilę o barażach do nich, a za rogiem już czekają kwalifikacje do EURO 2028. Oczywiście jest do tego jeszcze trochę czasu - od dziś wiemy, kiedy "BIało-Czerwoni" poznają rywali w boju o awans do czempionatu Starego Kontynentu.
Angielska federacja ogłosiła, że losowanie grup eliminacyjnych EURO odbędzie się w niedzielę 6 grudnia w Belfaście.
Podała również daty i miejsce meczu otwarcia i finału - to odpowiednio piątek 9 czerwca i Principality Stadium w Cardiff oraz niedziela 9 lipca i londyńskie Wembley.
Turniej odbędzie się w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) oraz Irlandii. Tytułu bronić będą Hiszpanie.
Finał EURO 2028 9 lipca o godzinie 18:00 w Londynie
Wiadomo już też, że reprezentacja Anglii pierwszy mecz grupowy zagra na City of Manchester Stadium (obiekt Manchesteru City, nazwa komercyjna Etihad Stadium), będzie to jej czwarty występ tam po meczach z Japonią, Islandią z 2004 roku i Turcją z 2016 r., a starcia drugiej i trzeciej kolejki na Wembley.
Miastami-gospodarzami są Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londyn (Wembley i Tottenham Stadium), Manchester i Newcastle.
Na początku fazy grupowej zaplanowano po trzy mecze dziennie - o 15:00, 18:00 i 21:00. Nie ma więc zmian w tej kwestii w porównaniu z EURO 2016, 2020 i 2024.
Co ciekawe - pierwszy gwizdek finału o 18:00. Jest to droga, którą idzie UEFA - to samo czeka finały Ligi Mistrzów.