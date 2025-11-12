Jest data losowania, Polska dostanie rywali. Kibice mogą zaznaczyć w kalendarzu

Kibice reprezentacji Polski myślą wciąż o eliminacjach mistrzostw świata, najprawdopodobniej za chwilę o barażach do nich, a za rogiem już czekają kwalifikacje do EURO 2028. Oczywiście jest do tego jeszcze trochę czasu - od dziś wiemy, kiedy "BIało-Czerwoni" poznają rywali w boju o awans do czempionatu Starego Kontynentu.

Angielska federacja ogłosiła, że losowanie grup eliminacyjnych EURO odbędzie się w niedzielę 6 grudnia w Belfaście.

Podała również daty i miejsce meczu otwarcia i finału - to odpowiednio piątek 9 czerwca i Principality Stadium w Cardiff oraz niedziela 9 lipca i londyńskie Wembley.

Turniej odbędzie się w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) oraz Irlandii. Tytułu bronić będą Hiszpanie.

Rozwiń

Finał EURO 2028 9 lipca o godzinie 18:00 w Londynie

Wiadomo już też, że reprezentacja Anglii pierwszy mecz grupowy zagra na City of Manchester Stadium (obiekt Manchesteru City, nazwa komercyjna Etihad Stadium), będzie to jej czwarty występ tam po meczach z Japonią, Islandią z 2004 roku i Turcją z 2016 r., a starcia drugiej i trzeciej kolejki na Wembley.

Miastami-gospodarzami są Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londyn (Wembley i Tottenham Stadium), Manchester i Newcastle.

Na początku fazy grupowej zaplanowano po trzy mecze dziennie - o 15:00, 18:00 i 21:00. Nie ma więc zmian w tej kwestii w porównaniu z EURO 2016, 2020 i 2024.

Co ciekawe - pierwszy gwizdek finału o 18:00. Jest to droga, którą idzie UEFA - to samo czeka finały Ligi Mistrzów.

Rozwiń

Wielki finał Euro 2024 w Berlinie. Kibice Hiszpanii i Anglii potyczkują się na słowa Deutsche Welle Deutsche Welle

Stadion Narodowy Mateusz Wlodarczyk AFP

Polska może zorganizować finał Ligi Konferencji w 2028 lub 2029 roku Fabrice COFFRINI / AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski w towarzystwie selekcjonera Jana Urbana Piotr Nowak PAP