Jedna duża zmiana w kadrze Urbana po barażach. Kibice będą zadowoleni

Nie ma bardziej wyrazistej różnicy pomiędzy podejściem do powołań, jakie miał Michał Probierz i jakie ma Jan Urban, od spojrzenia na przydatność tych najmłodszych piłkarzy. Probierzowi wystarczały dosłownie trzy występy Maxiego Oyedele w seniorskiej piłce, by nie tylko ściągnąć go na zgrupowanie, ale nawet wrzucić do pierwszego składu na mecz z Portugalią. Dla Urbana 31 meczów w sezonie rozegranych przez Wojciecha Mońkę to wciąż za mało, by spróbować go w meczach towarzyskich. Wydaje się, że żadna z tych skrajności nie jest dobra, aczkolwiek w przypadku obrońcy Lecha Poznań dochodzi jeszcze jeden aspekt - konkurencji na jego pozycji. Urban jest już przekonany, że podstawowym ustawieniem kadry będzie to z trójką stoperów, podczas gdy dwie z tych pozycji są zabetonowane (Jan Bednarek, Jakub Kiwior). Na trzecią wybór jest na tyle wystarczający - także wśród młodych, bo przecież swoje powołanie odebrał 18-letni Kacper Potulski - że najwidoczniej selekcjoner uznał, iż tu i teraz Mońkę lepiej trzymać na radarze, niż u swojego boku.

Jan Urban nie chce odrzucać piłkarzy - ci, którzy otrzymują od niego powołanie, muszą zdawać sobie sprawę, że celem jest zostawienie ich w kadrze na dłużej. Nie chce też robić rewolucji w reprezentacji, bo uważa, że skoro - nie patrząc na wynik, a jedynie na jakość gry - najlepszym meczem za jego kadencji był ten ostatni, drastyczne działania kłócą się z aktualnymi potrzebami. Dlatego tak uparcie twierdzi, że spotkania z Ukrainą i Nigerią nie są dla niego poligonami doświadczalnymi, za jakie uważaliby je poprzednicy. Różnica między tymi meczami, a spotkaniami o stawkę, z jego punktu widzenia polega tylko na tym, że bezsensem byłby występ kogokolwiek we Wrocławiu i Warszawie po 90 minut. Z tym, że bardziej ze względu na wakacyjny okres i zmęczenie sezonem, a nie na towarzyski charakter meczów.

Zmieni się tylko jedno

Przekonanie Urbana, że po przegranym finale barażów nie trzeba budować kadry od nowa, jest tak mocne, że już dziś jesteśmy w stanie mniej-więcej wskazać jedenastkę, jaka wybiegnie na boisko w pierwszym meczu Ligi Narodów. Nie da się jednak ukryć, że 31 marca w Solnie pod Sztokholmem zakończył się pierwszy etap pracy selekcjonera, a kreska - nawet jeśli nie gruba - oddzielająca go od etapu drugiego, musi przynieść choć minimalne zmiany. Tą będzie rosnąca pozycja Oskara Pietuszewskiego. Selekcjoner właściwie sam potwierdził to w niedawnej rozmowie z Interią.

- Na pewno sytuacja dość mocno się zmieniła, bo wtedy ze względu na baraże faktycznie ważnym pytaniem było, czy to jest ten moment, czy nie. To było niekomfortowe też dla niego, bo zawodnika tak młodego powinno się mimo wszystko wprowadzać w nieco innych warunkach, w meczach o mniejszej stawce. Temu służy granie sparingów, czy nawet Ligi Narodów. Dlatego mam nadzieję, że faktycznie jego rola będzie teraz rosła i to, ile będzie znaczył, zależy od jego formy i dyspozycji. Pokazał w Porto i na początku swojej przygody z reprezentacją, że możemy mieć z niego dużo pożytku. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby powoływać zawodników tylko dla sprawdzenia. Chciałbym mieć pewność, że jest na takim poziomie, że może zaistnieć w kadrze dłużej - mówił.

We wspomniany drugi etap pracy Jana Urbana z kadrą, Oskar Pietuszewski wejdzie już jako zawodnik - z założenia - z pierwszego składu i będzie to jedyna znacząca zmiana w reprezentacji względem wcześniejszego okresu. Reszta zmian ma raczej charakter detali.

Tylko jedna selekcja negatywna?

Gdyby ustawić cele meczów towarzyskich z perspektywy Jana Urbana, wyżej od testowania umieścilibyśmy chęć doskonalenia wizji zaprezentowanej w pierwszych miesiącach pracy. Urban chce mieć drużynę proaktywną, zabierającą piłkę rywalowi, z dynamicznymi wejściami z boków boiska oraz kreatywnością w środku. Powołanie dla Jakuba Piotrowskiego może sugerować co najwyżej chęć sprawdzenia, jak drużyna będzie funkcjonować, gdy główne skupienie oprze się na potrzebie obrony wyniku, jednak co do generalnych założeń - nic się nie zmieni. Mecze z Ukrainą i Nigerią z grubsza nie wpłyną na to, jak kadra będzie wyglądać jesienią.

Zakładać można, że wewnątrz odbędzie się tylko jedna rywalizacja na zasadzie selekcyjnej, w której jeden z piłkarzy "przejdzie dalej", a drugi "odpadnie". Pytając niedawno Jana Urbana o ewentualne powołanie dla Mateusza Żukowskiego, selekcjoner sprowadził odpowiedź do słów, że na dziś nie wie, czy lepszy dla reprezentacji będzie piłkarz strzelający regularnie w 2. Bundeslidze (Żukowski), czy w Ekstraklasie (Karol Czubak). - Będę musiał zdecydować - powiedział nam na tydzień przed powołaniami, po czym… powołał obu. Najwidoczniej uznał, że mecze towarzyskie dają bardzo komfortową przestrzeń, by decyzję oprzeć na tym, co zobaczy, a nie co mu się wydaje. Chyba, że nagle odpalą obaj - wtedy dadzą jeszcze większy komfort trenerowi, który największy problem na dziś może wskazać właśnie w linii ataku. Tym bardziej, że wciąż niewyjaśniona jest sprawa dalszych występów Roberta Lewandowskiego w kadrze.

Jak rozumieć powołania?

Jednym z największych zwycięzców ostatnich powołań jest Norbert Wojtuszek. Prawy obrońca Jagiellonii Białystok znalazł się w kadrze w miejsce Pawła Wszołka i można zakładać, że jeśli swoją grą w najbliższych meczach sam się nie wykluczy z obiegu, otworzy sobie drogę do kolejnych powołań na dużo ważniejsze mecze. Jeśli dziś Urban sięga po Wojtuszka, to znaczy, że ma niewielką wiarę, iż 34-letni aktualnie Paweł Wszołek będzie w stanie "dociągnąć" do końca zaczynającego się właśnie etapu - czyli do Euro 2028.

Podobnie rzecz się ma z Bartoszem Nowakiem, którego z kadry wykluczyła nie tylko konkurencja (Nowak gra na najmocniej obsadzonej pozycji w reprezentacji - rywalizuje choćby z Jakubem Kamińskim, Oskarem Pietuszewskim, czy Sebastianem Szymańskim i Nicolą Zalewskim), lecz także wiek. Powołanie na mecze we Wrocławiu i Warszawie byłoby w tym przypadku ukłonem ze względu na doskonały sezon tego zawodnika, jednak kłóciłoby się z przyjętą strategią brzmiącą wyraźnie: powołujemy tylko tych, co do których jesteśmy pewni, że zostaną z nami na dłużej. Taką pewność z perspektywy Urbana daje Bartosz Kapustka, z czym można się kłócić i nie rozumieć po bardzo przeciętnym sezonie tego piłkarza, jednak z jakiegoś powodu selekcjoner widzi w przypadku zawodnika Legii większą szansę na jego pozostanie do końca cyklu eliminacji.

Do kadry wraca także Marcin Bułka. W momencie, w którym Jan Urban odstawił go na boczny tor, przyświecały temu dwie rzeczy - transfer do Arabii Saudyjskiej i teoretyczny kłopot bogactwa na tej pozycji. Sam kierunek transferu, mimo iż niepożądany przez selekcjonera ze względu na wątpliwy poziom ligi, jeszcze nie dyskwalifikuje, co najlepiej było widać po powołaniach dla Krzysztofa Piątka (grającego w Katarze), ale konkurencja (na pozycji bramkarza) i brak konkurencji (u napastników) okazywały się decydujące. Powrót Bułki jest odpowiedzią na dość nieoczekiwany kłopot z jakością na tej pozycji. Kamil Grabara nie okazał się wartością dodaną, Łukasz Skorupski zmaga się z kontuzją, a Bartosz Mrozek i Mateusz Kochalski wciąż nie złapali doświadczenia reprezentacyjnego.

