Z selekcjonerem reprezentacji Polski rozmawiamy o przegranym barażu ze Szwecją oraz tym, jak wpłynie on na przyszłość prowadzonej przez niego drużyny.

Przedłużenie kontraktu? Wtedy to nawet nie docierało

Przemysław Langier (Interia Sport): Rozmawialiśmy przez telefon dwa-trzy dni po barażu ze Szwecją i przyznam szczerze - nigdy nie słyszałem bardziej przybitego Jana Urbana. Doszedł pan już do siebie?

Jan Urban (selekcjoner reprezentacji Polski): - Nie było z czego się cieszyć. To była bardzo bolesna porażka. Mimo tego, że można było w niej szukać pozytywów - mam na myśli dobrą grę. Ale w takich meczach liczy się zwycięstwo, a tego celu nie zrealizowaliśmy. Ta porażka nie wyjdzie szybko z głowy. Nie tylko ja byłem załamany - dotknęło to całej drużyny. A najgorsze jest uczucie, gdy wiesz, że byłeś blisko, że mundial był niemal na wyciągnięcie ręki. To boli podwójnie. Podejrzewam, że w czasie mundialu to będzie wracać z jeszcze większą mocą.

Jak z pana perspektywy wyglądał ten moment, kiedy przyszedł do szatni Cezary Kulesza i poprosił pana na rozmowę? Był pan zaskoczony tak szybką decyzją o przedłużeniu kontraktu?

- Nawet, gdy mi to prezes mówił, ja zupełnie o tym nie myślałem. Ubolewałem nad porażką. W takich sytuacjach jest cisza. Tak, prezes przyszedł, powiedział o przedłużeniu kontraktu, ale ja nawet tego nie skomentowałem. W głowie miałem tylko obrazki z meczu, który przecież dopiero się zakończył i wyrzucił nas poza mundial.

Czyli nawet nie ma co pytać o reakcję zawodników na przedłużenie kontraktu?

- Nikt tego nie komentował. Każdy przeżywał porażkę, bo ona bardzo bolała.

Szwecja - Polska. Dało się zagrać inaczej?

Na chłodno, półtora miesiąca po meczu, jest u pana różnica jego ocenie? Albo w ocenie podejmowanych przez pana decyzji?

- To zawsze gdybanie, ale oczywiście pojawiają się myśli, że może trzeba było spróbować innej opcji. One są logiczne, skoro przegrałeś. Ale patrząc na to spotkanie, analizując je, wydaje mi się, że w dużej mierze straciliśmy swoją szansę poprzez taki normalny, zwykły brak doświadczenia. Chodzi mi przede wszystkim o końcówkę spotkania, gdzie drużyna doświadczona dowozi po prostu ten wynik do końca i daje sobie możliwość dogrywki. Po fakcie myślałem wraz ze sztabem, co można było zrobić. Można było pewne inne ruchy zrobić.

Jakie?

- Mógł zagrać Moder, co by spowodowało roszadę. Wyżej by wyszedł Nikola Zalewski, pojawiłby się Skóraś. Opcji tak naprawdę było niewiele, ale coś rzeczywiście można było zrobić inaczej. Tyle że gwarancji i tak nie ma, że na coś by się to zdało. Jednocześnie patrząc na to spotkanie, ja nie widziałem wielkiego zagrożenia - wręcz odwrotnie. Wydawało się, że to raczej my strzelimy bramkę. Dlatego tak, jak czasem jest decyzja "zmieniamy", tak z tego powodu brzmiała ona "nie zmieniamy", bo wszystko dobrze się układa. Nastawiałem się na zmiany przed dogrywką, ale jak wiemy, nie dojechaliśmy do niej.

Dużo jest głosów, że bardziej defensywna gra dawała więcej szans na zwycięstwo. Pozwolę sobie na własne zdanie - wcale nie jestem przekonany.

- Bo żadnej gwarancji nie było. Ja też wyobrażałem sobie, że Szwedzi będą dłużej przy piłce, natomiast w takich spotkaniach gospodarz czasem próbuje pressingu. Próbuje cię sprawdzić, jak się będziesz zachowywał. I oni nas sprawdzili, ale my naprawdę z piłką graliśmy bardzo dobrze. To my im tę piłkę odebraliśmy, a nie, że oni nam ją dali. Co mieliśmy wtedy zrobić - z powrotem oddać im piłkę i czekać na kontrataki? Nie wydaje mi się. Strzeliliśmy dwa gole, stwarzaliśmy kolejne sytuacje, a bramki straciliśmy po błędach. Szwedzi okazali się bezwzględnie skuteczni, a do tego ich bramkarz miał dwie znakomite parady.

Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport

Jan Urban prezentował raport

Kilka dni temu prezentował pan raport przez zarządem PZPN. Było w nim to samo, o czym pan mi dziś mówi?

- Nie, raport polegał na opisaniu całej pracy od początku, kiedy objąłem reprezentację, aż do tego ostatniego spotkania, więc było tam wiele wątków.

Wiem, że członkowie zarządu mogli zadawać pytania. Były jakieś ciekawe?

- Nie. Na koniec pojawiło się w sumie jedno: dlaczego przegraliśmy? Dla związku sprawa jest też biznesowa, bo stracił duże pieniądze, natomiast moim zdaniem pod względem sportowym ta drużyna mogła się podobać. Widać progres i najbardziej boli, że drużyna w swoim najważniejszym meczu zagrała najlepsze spotkanie pod wodzą Jana Urbana, a i tak przegrała. Teraz jest dużo dywagacji i ja to rozumiem, ale przebieg tego meczu pokazał, że to jest kierunek, w jakim musimy iść. Jest sprawdzone w piłce klubowej, że jeśli grasz dobrze i przegrasz jakiś mecz, inny zremisujesz, to wiesz, że jesteś coraz bliżej zwycięstwa i w pewnym momencie to wszystko zaskakuje, a oprócz dobrej gry, przychodzą również dobre wyniki.

Najwidoczniej tak samo widzi to Cezary Kulesza.

- Nie wiem, być może. Nie miałem większego wpływu na tę decyzję, poza tym, że mogłem pokazać, jak chcemy grać. Natomiast też wiem, że po meczu z Albanią mogły pojawić się wątpliwości, czy powinienem dalej prowadzić kadrę. Jestem świadomy, że nie stworzyliśmy sobie tam dużo sytuacji, natomiast jakość zawodników pozwoliła nam, żeby mimo wszystko strzelić dwie bramki.

Co z Oskarem Pietuszewskim w kadrze

Przed barażami dostawał pan milion pytań o Oskara Pietruszewskiego, ale odpowiedzi udzielał pan z perspektywy nietypowych meczów, jakimi są baraże. Ale teraz, gdy zaczyna się kolejny etap, w pana widzeniu jego rola w kadrze będzie rosła?

- Na pewno sytuacja dość mocno się zmieniła, bo wtedy ze względu na baraże faktycznie ważnym pytaniem było, czy to jest ten moment, czy nie. To było niekomfortowe też dla niego, bo zawodnika tak młodego powinno się mimo wszystko wprowadzać w nieco innych warunkach, w meczach o mniejszej stawce. Temu służy granie sparingów, czy nawet Ligi Narodów. Dlatego mam nadzieję, że faktycznie jego rola będzie teraz rosła i to, ile będzie znaczył, zależy od jego formy i dyspozycji. Pokazał w Porto i na początku swojej przygody z reprezentacją, że możemy mieć z niego dużo pożytku. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby powoływać zawodników tylko dla sprawdzenia. Chciałbym mieć pewność, że jest na takim poziomie, że może zaistnieć w kadrze dłużej.

Czyli selekcja pozytywna, a nie negatywna.

- Oby była pozytywna i trafiona, oby powoływani przeze mnie piłkarze zostawali na dłużej. Co do Oskara, to wydaje mi się, że nic by się też nie stało, gdyby nie zagrał ani z Albanią, ani ze Szwecją, i zaczął swój etap w pierwszej reprezentacji teraz. Nic by się nie stało. Stało się inaczej i teraz na pewno będzie miał kolejne szanse, a on już pokaże, że - oby - zasługuje na grę w reprezentacji. Tak widzę wprowadzanie nowych piłkarzy do kadry.

Mówi pan, że nic by się nie stało, gdyby Oskar nie zagrał w barażach... Na grillu by pan skończył przy braku awansu, dobrze pan o tym wie.

- Oczywiście, że tak by było, ale ja muszę być obok tego. Zwracanie uwagi na takie sprawy, to troszeczkę pójście na łatwiznę. Ja w ten sposób nigdy nie myślałem. Nie obawiałem się tego, żeby nie zagrał. Wszedł z Albanią, dał dobrą zmianę, i zasłużył nią na występ ze Szwecją. A być może w finale nie powinien wejść, bo pierwsze jego wejście od razu na żółtą kartkę? Nie tak to sobie wyobrażałem. Widać było, że Oskar w tym momencie przeżywał dosyć duże emocje w związku z tym, że występuje w takim spotkaniu.

Jak będzie wyglądać kadra po przegraniu barażów?

Pan ma w kadrze trzech piłkarzy w wieku młodzieżowca - bo jeszcze Jana Ziółkowskiego i Filipa Rózgę. Wiem, że wielu nowych nie będzie w czerwcu, ale planuje pan choć jedno takie powołanie?

- Najpierw dowiedzą się zawodnicy, ale nowych powołań na pewno nie będzie wiele. Nie sądzę, żeby od marca pojawiło się nie wiadomo ilu piłkarzy, którzy muszą grać w kadrze.

W tym pytaniu miałem zakamuflowane konkretne nazwisko. W poniedziałek na Gali Ekstraklasy zapewne będzie pan świadkiem, jak Wojciech Mońka odbiera statuetkę dla najlepszego obrońcy ligi.

- Rozumiem takie głosy, ale z tego, co wiem, to Wojtek zagrał dopiero połowę sezonu na tym poziomie, gdybyśmy zsumowali jego mecze. A już rozmawiamy o pierwszej reprezentacji. Za moich czasów to by było nie do pomyślenia w ogóle, bo jednak trzeba było dłużej przekonywać selekcjonera do tego, żeby być powołanym do reprezentacji Polski. A przecież można mówić jeszcze o Potulskim z Mainz - też młody chłopak, który radzi sobie dość dobrze. Można dorzucić jeszcze kolejne nazwisko - Oskar Wójcik. Zawsze, jak się kogoś powoła, to nie powoła się kogoś innego.

Moja interpretacja słów, które pan teraz mówi, jest taka, że Wojciech Mońka jeszcze poczeka na powołanie, ale jest na radarze.

- Od dawna jest. Oczywiście, że mamy na radarze nazwiska, o których myślimy na przyszłość. Ale powtórzę - żeby dziś ktoś był w kadrze, ktoś z niej musi wypaść.

Chyba, że mówimy o pozycji, na której ma pan dokładnie zero zawodników. Michał Gurgul choćby w testowej roli na lewej obronie mógłby dać panu pole do sprawdzenia ustawienia z czwórką z tyłu - czyli takiego, jakie pan zakładał w założeniach po objęciu kadry.

- Zawsze można sprowadzić to do pytania, czy ktoś jest już na poziomie pierwszej reprezentacji Polski. Bo lewych obrońców przecież mamy - jest Wdowik, Reca, Tymek Puchacz. Jeśli uznamy, że któryś z nich jest gotów, by grać w reprezentacji, to się do niego zgłosimy.

Jak pan się zapatruje na strzeleckie wyniki Mateusza Żukowskiego w 2. Bundeslidze?

- Jest w kręgu zainteresowań, bo sam sobie to wywalczył. Ale tu znów mamy pytanie, kto zasłużył bardziej: Czubak w polskiej Ekstraklasie, czy Żukowski w 2. Bundeslidze? To nie jest łatwa odpowiedź. Może obaj? Może żaden? W Magdeburgu rok temu grał jeden piłkarz (chodzi o Martijna Kaarsa - przyp. red.), który strzelił prawie 20 goli w sezonie. Jako gwiazda 2. Bundesligi poszedł do St. Pauli i w Bundeslidze zdobył trzy bramki. Przepaść między tymi ligami jest ogromna. A moim zadaniem jest ustalić, czy lepszy piłkarz z 2. Bundesligi czy z Ekstraklasy.

Julian Zakrzewski-Hall, czyli USA kontra Polska

W kontekście kadry pojawiło się też nazwisko Juliana Zakrzewskiego-Halla. Była u niego delegacja z PZPN-u. Powołania coraz bliżej - określił się, czy chciałby grać dla Polski?

- Nie. Ja patrzę na to spokojnie. Prezes rozmawiał ze stroną piłkarza i czekamy. Moim zdaniem on jest w takiej sytuacji, gdzie nie wie, co zrobić. Dajmy mu czas. Wie, że z naszej strony jest zainteresowanie. Nie myślę znowu o tym za bardzo, ale to nie jest tak, że nie ma tu o czym myśleć w ogóle. To młody zawodnik, wyróżniający się, może być naprawdę fajnym piłkarzem. Ale decyzja, tak jak mówiłem, należy do niego.

Gdyby podjął przykładowo tę decyzję przed zgrupowaniem, faktycznie było tak, że mógłby posmakować tego zgrupowania? Choćby po to, by zobaczyć to wszystko od środka, żeby jeszcze bardziej go przekonać? Nawet nie mówię stricte o tym, żeby od razu panu go wstawiać do składu, ale żeby przyjechał.

- Nie było takiego tematu, choć faktycznie różne myśli tutaj krążyły po głowie. Ale on doskonale wie, że jesteśmy zainteresowani. Nie wiem, czy był w Polsce, kiedy był ostatnio w Polsce, jak postrzega Polskę jako kraj i tak dalej. Być może czeka, żeby się sprawdzić w Europie w jakimś klubie i dopiero później zadecydować? Może się sytuacja wyjaśnić już po mundialu, kiedy na przykład, nie wiem, będzie to mundial nieudany dla USA i wtedy oni powiedzą, że "zmieniamy całkowicie reprezentację", a w nowym planie będzie Zakrzewski-Hall?

Czyli mówiąc krótko: PZPN zrobił ruch, a następny należy do piłkarza.

- Tak by było optymalnie. Gdyby była pozytywna odpowiedź z jego strony, to być może taka opcja powołania go wcześniej, niż byśmy zakładali, jest realna. Choć, żeby go sobie "zaklepać", musiałby zagrać kilka meczów o punkty.

Podobno wyjaśnił sobie pan już z Sebastianem Walukiewiczem sytuację z brakiem odebrania przez niego telefonu? Byłby na zgrupowaniu w czerwcu, gdyby nie kontuzja, jakiej się teraz nabawił?

- Wydaje mi się, że tak. Przyjechałby. Ma wesele, więc pewnie zagrałby tylko w drugim meczu, ale tak, jak pan wspomniał - ma kontuzję.

Robert Lewandowski i jego przyszłość

Kiedy układa sobie pan wizję kadry na jesień, jest w niej Robert Lewandowski?

- Wciąż nie wiem. Wiem, że przyjedzie teraz na to zgrupowanie, natomiast nie naciskamy na niego w żaden sposób. Jest legendą nie tylko polskiej piłki, ale legendą w ogóle piłki nożnej na świecie, bo to co osiągnął to jest niesamowite, i ma prawo do spokojnego wyboru, czy podjęcia decyzji w czasie, kiedy sam uzna za słuszne. My musimy być przygotowani po prostu na wszystko. Z naszej strony wie, że ma otwarte drzwi do reprezentacji zawsze, bo po prostu ja uważam, że na dzień dzisiejszy on jest w tak dobrej dyspozycji fizycznej i sportowej, że tej drużynie by na pewno pomógł. Ale nie wiem, co ma w głowie…

Powiedzmy, że z dobrych źródeł wiem, że jednym z powodów, dla których Robert preferowałby Arabię Saudyjską, jest intensywność ligi - na zasadzie, że jest mniej intensywna od przykładowo Serie A, gdzie też mógłby teraz się zahaczyć. Jak pan na to patrzy - lepiej byłoby mieć w kadrze zawodnika 38-letniego, który gra na niższej intensywności, ale na niższym poziomie, czy na tak wysokim poziomie, jaki prezentuje liga włoska, ale jednocześnie z dużym obciążeniem fizycznym?

- Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest prosta. Robert wybierze ligę, która pozwoli mu być na boisku jak najdłużej, ale w kwestii wpływu tej decyzji na grę w reprezentacji, to byśmy oceniali już po jego występach w kadrze. Z drugiej strony jest tak doświadczonym zawodnikiem, że na pewno by wiedział, gdyby działo się coś złego, i że to moment na powiedzenie "stop", bo już nie daje rady.

Miałby pan obawy przed podejmowaniem decyzji w stylu Hansiego Flicka, który jako pierwszy trener zaczął Roberta odstawiać od podstawowego składu? Wyobraża sobie pan, że tak jak w Barcelonie, powoli schodzi ze sceny?

- Wyobrażam sobie. To naturalne, że piłkarz w określonym wieku powoli zaczyna schodzić, natomiast odbywa się to na zasadzie rozmowy z zawodnikiem, jak się czuje. Robert ma określony statut i miejsce w hierarchii, zapracował na nie. Nawet teraz, gdy przyjdą mecze towarzyskie, ja z nim będę rozmawiał, ile by chciał zagrać.

Jeśli mówimy już o doświadczonych piłkarzach, to Kamil Grosicki sam ogłosił, że kadra jest dla niego definitywnie zakończonym rozdziałem, a Bartosz Bereszyński? Tu licznik też się zatrzyma?

- Bartek nic nie wspominał, by miał kończyć - wręcz odwrotnie, że zawsze jest do dyspozycji i można na niego liczyć. Czy będzie jeszcze powołany? Nie wiem. Na pewno ma rywalizację młodszych zawodników, którzy też pukają do reprezentacji. My wcale nie mamy aż tak wielu "wiekowych" piłkarzy. Jest Piotrek Zieliński, ale to wiadomo, jaką rolę odgrywa w kadrze, jest Paweł Wszołek, Przemysław Frankowski… Ostatnio cały czas trapią go kontuzje, ale gdy jest zdrowy, to w zasadzie zawsze gra. A być podstawowym zawodnikiem w lidze francuskiej, to świadczy o wysokich umiejętnościach.

Nie będzie rewolucji

Jak pan traktuje Ligę Narodów? Awans celem ponad wszystko, czy to pole do budowy drużyny pod eliminacje Euro?

- Ale czy tę drużynę naprawdę trzeba jakoś jeszcze mocno budować? Czy naprawdę jest potrzeba robienia wielu zmian? Dla mnie mamy grupę zawodników, którzy fajnie grają w piłkę. Przykładowo linia pomocy jest dosyć mocna. Problemy są z lewym obrońcą lub w ataku.

To ustawienie z czwórką obrońców chodzi jeszcze panu po głowie?

- Wiem, że sam o tym mówiłem, natomiast trzeba by sobie też zadać pytanie, czy reprezentacja Polski grając w takim ustawieniu, w jakim gramy, gra źle? Nie patrzmy tylko na wynik meczu ze Szwecją, czy pozostałe wyniki w eliminacjach mistrzostw świata, a jedynie na aspekt sportowy. Przecież mnie chodzi dokładnie o taką grę, jak w finale barażów. Nie chcę się nabrać na takie rzeczy, że zacznę powoływać zawodników, do których nie jestem do końca przekonany, że to jest już na dziś, na teraz.

Jest pan zaskoczony tym, że mimo braku awansu, ten grill, o którym pan wspominał od pierwszego dnia, że kiedyś pod panem zapłonie, wciąż się nie pali?

- Wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób docenienie nie tylko przez kibiców, ale również przez media, progresu reprezentacji i obrania odpowiedniego kierunku. Obyśmy się wszyscy nie mylili, bo też uważam, że idziemy w dobrym kierunku i na tą reprezentację można było w ostatnim czasie patrzeć z przyjemnością. Ale nie oszukujmy się - głównego celu nie osiągnęliśmy. Nie pomogło nam też losowanie, bo finał musieliśmy grać na wyjeździe i to też jest kwestia, którą można postawić pod znakiem zapytania, bo nie wydaje mi się czymś normalnym, że ktoś startując ze zdecydowanie słabszej pozycji - mam tu na myśli wyniki w grupie do eliminacji mistrzostw świata, czy też wygranie w przypadku Szwecji dywizji C - miał mieć przewagę gry w najważniejszym spotkaniu na własnym boisku. Moim zdaniem tak nie powinno być i na przykład nie wyobrażam sobie, że Włosi, grając u siebie z Bośnią, nie przeszliby dalej do mundialu. Siła własnego boiska jest dosyć duża.

Skoro pan uderza w te tony - czuł się pan skrzywdzony decyzjami sędziów w meczu ze Szwecją?

- Wydaje mi się, że sędzia by się wybronił bez żadnego problemu dyktując rzut karny na Kamińskim. To była kwestia interpretacji. To uderzenie jest na tyle mocne, nawet jeśli "Kamyk" dołożył od siebie. Ale stało się tak, a nie inaczej. Trzeba żyć dalej.

Jan Urban Michal Dubiel/REPORTER East News

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jan Urban Grzegorz Wajda East News





Bartłomiej Lemański: Nie mogłem się doczekać tego, by znów poczuć te emocje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport