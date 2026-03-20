Jan Urban zdecydował ws. Pietuszewskiego. Znamy powołania na baraże MŚ

- Zaskoczy nas pan w piątek o 16:00?

- Być może tak - powiedział Jan Urban jeszcze w czwartek na antenie RMF FM.

Właśnie o tej godzinie Polski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat, ogłaszając listę powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. A jej selekcjoner odkrył karty.

Reprezentacja Polski. Jan Urban ogłosił powołania na baraże

W ostatnich dniach, a nawet tygodniach, najwięcej mówiło się o Oskarze Pietuszewskim. Utalentowany 17-latek wszedł do FC Porto z drzwiami i futryną. Brak strachu, za to wielka ambicja i przebojowość - to mieszanka, która otworzyła mu drzwi do pierwszej jedenastki w ekipie portugalskich "Smoków". A za taki znak zaufania Polak odwdzięczył się trenerowi Francesco Farioliemu trzema bramkami w trzech ostatnich meczach.

W tych okolicznościach stało się jasne, że Oskar Pietuszewski musi znaleźć się na liście powołanych i to mimo wielu sceptycznych wypowiedzi samego Jana Urbana. Wciąż jednak można było zastanawiać się, jak 63-letni szkoleniowiec poukłada pozostałe elementy reprezentacyjnej układanki i czym zaskoczy nas u progu swojego najważniejszego zgrupowania w roli selekcjonera. Teraz znamy już wszystkie odpowiedzi. Oto pełna lista powołanych.

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski, Bartosz Mrozek.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski.

Pomocnicy: Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Jakub Moder, Oskar Pietuszewski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Ze względu na kontuzję Adama Buksy, selekcjoner zdecydował się na powołanie jedynie trzech napastników - Lewandowski, Piątek i Świderski. Na liście Jana Urbana nie znalazło się również miejsce dla pomocnika GKS-u Katowice, Bartosza Nowaka, który w ostatnim czasie prezentował naprawdę wysoki poziom, m.in. w ligowym meczu z Górnikiem Zabrze oraz straciem z Widzewem Łódź w ramach Pucharu Polski.

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek. A już w czwartek na PGE Narodowym czekać nas będzie pierwsza odsłona decydującej batalii o wyjazd na tegoroczny mundial, jaką stanowi mecz z Albanią. W przypadku zwycięstwa "Biało-Czerwoni" zagrają we wtorek 31 marca w finałowej delegacji z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Jeśli jednak polegniemy z rywalem z Bałkanów, będzie to oznaczać koniec marzeń o mistrzostwach świata, a drugi mecz będzie już tylko towarzyskim przetarciem z przegranym z drugiego półfinału.

Jan Urban Beata Zawadzka East News

Oskar Pietuszewski BRUNO DE CARVALHO AFP

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK East News

