Jan Urban zaskoczył sam siebie. Mecz z Holandią jak zagadka

Idąc w środę przez Rotterdam, ostatnie, co się wyczuwa to atmosferę meczu. Być może dlatego, że stadion Feyenoordu znajduje się nieco na uboczu, jakieś 5 km od centrum miasta. A być może dlatego, że trudno oczekiwać, by holenderski kibic czuł podniecenie na myśl o starciu ze słabym - z jego perspektywy - rywalem. Bary jeszcze nie wystawiają transparentów zachęcających do przyjścia na mecz, ludzie jeszcze nie zakładają barw. Jednak historia zna przypadki, w których w takich okolicznościach - po prostu meczu do odbębnienia z punktu widzenia żelaznego faworyta - ten mniejszy zaskakuje. Polacy z Holendrami robili to ostatnio regularnie - w trzech z czterech ostatnich starć to Biało-Czerwoni wychodzili na prowadzenie. Problemem było tylko dowiezienie go do końca.

Na pewno brakowało wówczas jakości, ale być może także spokoju. Gdyby nowy selekcjoner potrafił zaszczepić go w swoich piłkarzach, na pewno jutro tak by się nie stało. Jan Urban w czasie całej swojej kariery przyzwyczaił do jednego - swojej autentyczności. Przekłada się to na jeden podstawowy efekt - można być przekonanym, że jeśli coś mówi, nie udaje. Gdy na konferencji wspomniał, że sam jest zaskoczony niskim stresem przed debiutem, tak dokładnie jest. Ten spokój bił w czasie całego spotkania z dziennikarzami - tu Urban rzucił żartem (kilkukrotnie), tam skupił się wyłącznie na merytoryce. Z Adama Nawałki skopiował natomiast brak jakichkolwiek konkretów. - Mam panu odpowiedzieć na pytanie, które zdradzi, co planuję na jutro? Przecież oni tutaj świetnie tłumaczą - wypalił w pewnym momencie. I właśnie dlatego punktem zaczepienia w opisywaniu konferencji jest jego spokój.

Zdradził właściwie tylko jedno - że nie rozpatruje meczu z Holandią niezależnie od starcia trzy dni później z Finlandią. To dwumecz, na który jest przyjęty plan. Można spodziewać się różnic w wyjściowych jedenastkach, ale która będzie bliżej galowej? Zapada milczenie.

Trochę przypomina to ostatnią wypowiedź Nielsa Frederiksena. Trener Lecha Poznań przed meczem z Widzewem Łódź, który akurat wtedy zmienił trenera, mówił o "gów***nej" sytuacji, w której nie wiadomo, czego się spodziewać, bo nowy szkoleniowiec może po poprzedniku wszystko wyrzucić do kosza. Holendrzy nie mają prawa wiedzieć, co zaplanował Urban, który - przykładowo - w wielu wypowiedziach przemycał informację o planowanym przejściu na czwórkę obrońców, ale akurat w rozmowie z Interią sprzed kilku tygodni podkreślił, że być może jeszcze nie teraz.

Deszczowy Rotterdam nie przeszkadza polskim kibicom

Już przy okazji początku zgrupowania w Katowicach pisaliśmy o zmianie nastrojów polskich kibiców. Ci ostatnio nie przychodzili tłumnie pod hotele kadry. W Polsce była ich garstka, w Finlandii dosłownie nikt. Zmiana selekcjonera wpłynęła jednak na odrodzenie zainteresowania. W poniedziałek pod hotelem były tłumy, ale one nie opuściły Polaków nawet w Holandii. Gdy pojawił się autokar z piłkarzami, zaczęło się szaleństwo. W tym wypadku również wśród miejscowych. Dwóch młodych chłopaków pojawiło się z portretem Roberta Lewandowskiego, inni - tradycyjnie - mieli koszulki swojego idola.

Przy okazji ostatniego meczu Holandii z Polską w Rotterdamie, Lewandowski usiadł na trybunach. Podobnie było podczas Euro 2024, gdy leczył kontuzję. Może wreszcie nadejdzie czas, gdy pozwoli się zapamiętać miejscowych czymś więcej, niż chęcią do rozdawania autografów.

