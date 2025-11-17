Jan Urban zaskoczy składem na Maltę? Będą zmiany w jedenastce

Mecz z Maltą jest pierwszym, w którym naprawdę trudno wytypować wybory Jana Urbana. Zmiennych, które mogą wpływać na decyzje selekcjonera, jest cała masa - czy pozwoli odpocząć niektórym piłkarzom, którzy ledwie trzy dni wcześniej grali trudny mecz z Holandią, czy będzie chciał przećwiczyć nowe rozwiązania, czy otwarta wciąż rywalizacja o miano zastępcy Łukasza Skorupskiego sprawi, że będzie chciał sprawdzić nowego bramkarza? Pytań można zadać jeszcze całkiem sporo.

Pewne zmiany Urban zapowiedział już na konferencji prasowej, zaznaczając jednocześnie, że stabilizacja, o której często się powtarza w kontekście podstawowego składu kadry, nie może dotyczyć tylko "jedenastki lub trzynastki" zawodników - zatem rotacje w rozumieniu selekcjonera wcale nie wpłyną na stabilizację.

Trudno jednak zakładać, że Jan Urban zdecyduje się na wprowadzenie dużego zamieszania w drużynie. Nie po sparingu z Nową Zelandią, który w wykonaniu jego zespołu był słaby, a sam trener usprawiedliwienia szukał we wprowadzeniu na potęgę nowych twarzy do jedenastki. - Wiedziałem, że to się będzie wiązać z tym, że mecz będzie szarpany - mówił wówczas, natomiast wtedy ogranie dublerów było uzasadnione. To mecz towarzyski, w dodatku kilka dni przed bardzo ważnym spotkaniem na Litwie.

Teraz można spodziewać się na pewno powrotu do składu Przemysława Wiśniewskiego i prawdopodobnie Bartosza Slisza - obaj z Holandią byli zawieszeni za kartki. Z miejscem w jedenastce raczej pożegna się Jan Ziółkowski, który w klubie ostatnio nie grywa, a Tomasz Kędziora po piątkowym meczu był z nazwiska chwalony przez trenera. To on - wraz z Wiśniewskim i Jakubem Kiwiorem - powinien tworzyć linię defensywną. Za ich plecami znajdzie się... no właśnie. Słowa o tym, że rywalizacja o miejsce numer dwa w bramce wciąż trwa, pozwalają wierzyć, że i tu może dojść do zmiany. Ale to bardziej na zasadzie: nie zdziwimy się, jeśli zagra Bartłomiej Drągowski.

Nie ma natomiast powodów, by odstawiać Matty'ego Casha z prawego wahadła i Piotra Zielińskiego ze środka pola. Tym razem jego partnerem powinien być jedyny nominalny defensywny pomocnik, czyli Bartosz Slisz. Na lewym wahadle zobaczymy kogoś z duetu Nicola Zalewski/Michał Skóraś. Pierwszy na tej pozycji był przez długi czas najlepszym piłkarzem kadry. Za plecami Roberta Lewandowskiego może być miejsce dla Karola Świderskiego i Jakuba Kamińskiego.

Taki skład oznaczałby bardzo niewielkie rotacje, jednak Jan Urban podkreśla wagę meczu z Maltą. Wątpliwe, by chciał powtarzać manewr znany ze starcia z Nową Zelandią. Mecz z Maltą o godz. 20:45.

Prawdopodobny skład reprezentacji Polski na mecz z Maltą:

Kamil Grabara/Bartłomiej Drągowski - Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior - Matty Cash, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Karol Świderski - Robert Lewandowski.

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban i Robert Lewandowski w reprezentacji Polski Netherlands v Poland East News

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News