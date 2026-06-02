Jan Urban z żalem po Ukrainie. "Chcecie przykład, że też jesteście na wczasach?"

Jak to w takich sytuacjach - każdy ma trochę racji. Mecz z Ukrainą - choć bardzo zły w wykonaniu Polaków - był tylko grą towarzyską i trochę wyrwaną z całego kontekstu pracy Jana Urbana z reprezentacją. - My zawodników ściągaliśmy właściwie z wakacji - tłumaczył selekcjoner. - Dziwiło mnie, że pojawiły się w tych okolicznościach pretensje o liczbę zmian. Po meczu zerknąłem, jak to wyglądało u innych. Carlo Ancelotti zrobił wszystkie zmiany w przerwie meczu. Amerykanie 11, Kanadyjczycy 11, Szwajcarzy 10, i tak dalej. Bo to jest normalna rzecz. Ja też nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjonalny jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową. To rzeczy, na które po prostu trzeba zwracać uwagę.

Żal Jana Urbana

Patrząc podczas tej konferencji na Jana Urbana, trochę przemawiał przez niego żal, trochę niezrozumienie za niesprawiedliwą - jego zdaniem - ocenę. - Pojawiają się pretensje, że piłkarze byli na wakacjach, a ja wam udowodnię, że wy też - zwrócił się do dziennikarzy. - Chcecie przykład? Wyobraźcie sobie, że przegrywamy z Ukrainą. Na mistrzostwach świata czy na mistrzostwach Europy. Dostałoby nam się - oczywiście, że tak. Ale byście zlinczowali też sędziego, który nie podyktował przódu karnego na Kędziorze. Bardziej ewidentnego stempla nie widziałem. A była cisza. Dobra, Oskar miał sytuację, nie strzelił. Tam różne rzeczy wchodzą w grę - super zachowanie bramkarza, może nie strzelił dobrze, ale tutaj jest coś ewidentnego, co nam się należy. Wynik jest 1:0, mecz jest zupełnie inny. Dlaczego? Bo siła drużyn jest podobna, bardzo podobna. Natomiast od razu było widać, kiedy Ukraina strzeliła swoją bramkę, że jeszcze więcej nabrali pewności siebie, zaczęli grać lepiej. No kurczę, no taka jest piłka - mówił.

Skala medialnej krytyki po niedzielnym meczu faktycznie była bardzo duża i już dzień po nim zwracaliśmy w Interii uwagę na pewien paradoks, że po przegraniu najważniejszego meczu podczas pracy z kadrą Jan Urban przeszedł suchą stopą, a gdy przegrał ten najmniej ważny - zebrał cięgi. To sytuacja przedziwna, ale pewnymi decyzjami selekcjoner sam sobie nie pomógł. Jeśli dziś mówi, że sposobem na poprawienie gry w obronie jest być może przetestowanie ustawienia z czwórką defensorów (dwóch stoperów oraz dwóch bocznych), rodzi się pytanie, dlaczego te testy nie odbyły się w ostatnim sparingu i dlaczego - choćby bez przekonania - trener nie zaprosił na zgrupowanie któregoś z lewych obrońców? Rodzi się pytanie nie o liczbę zmian, bo to akurat było uzasadnione, lecz o jakość niektórych - bo czy trzeba było w pierwszej połowie trzymać na boisku jednocześnie Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego, by przy konieczności ich zmienienia, wynik gonić Bartoszem Kapustką, będącym daleko od optymalnej dyspozycji?

Oby nie spełniła się przepowiednia Zbigniewa Bońka

Jan Urban wtorkową konferencją wyraźnie dał znać, że chce być zrozumiany i nie jest mu obojętne, co się o nim pisze - zwłaszcza, gdy z tymi tezami się nie zgadza. Nawet żart w kierunku jednego z radiowych dziennikarzy, który sam w swoim pytaniu poinformował, że debiutuje w roli sprawozdawcy, dało się odczytać jako wyrażenie niezadowolenia z krytyki. - Życzę panu powodzenia. Proszę o nas mówić dobrze, to będzie wszystko w porządku - uśmiechnął się trener, ale w kontekście całej konferencji zabrzmiało to bardziej pół-serio, niż pół-żartem.

Pozostaje mieć nadzieję, że Jan Urban umie rozdzielić krytykę bezsensowną od tej konstruktywnej. Inaczej znów będziemy na drodze do spełnienia historycznej przepowiedni Zbigniewa Bońka, który kiedyś powiedział, iż w Polsce w rok z każdego selekcjonera zrobi się wariata.

Jan Urban

Jan Urban





