Korespondencja z Turcji (zgrupowanie polskich klubów)

Przemysław Langier (Interia Sport): Pana wizyta w Turcji jest w jakikolwiek sposób powiązana z powołaniami, czy to coś innego?

Jan Urban (selekcjoner reprezentacji Polski): - To coś innego. Przyjechałem, by odwiedzić młodych chłopców biorących udział w zgrupowaniu Talent Pro, ale przy okazji zawsze można zobaczyć jakiś sparing, bo większość polskich drużyn przebywa w Turcji.

Mówił mi Pan kiedyś, że na liście piłkarzy, którzy krążą wokół reprezentacji, ma Pan około 50 nazwisk. Powiedzmy, że 20 to pewniacy do powołania, kolejnych 10 to zawodnicy z pogranicza, którzy jesienią już swoje powołania dostali, więc zostaje 20. Tak realnie - ktoś z nich ma szansę, by się załapać na baraże?

- Każdy. Piłka jest taka, że wszystko zmienia się bardzo szybko. Ktoś dziś jest w reprezentacji, a jutro go nie ma - choćby przez kontuzje. Jeśli one trafią się na pozycjach, gdzie nie ma ewidentnego pewniaka, albo to ten pewniak miał kontuzję, to dlaczego nie powołać kogoś z dalszego szeregu? Reprezentacja nie może być zamkniętym tworem.

Są jakieś pozycje, które Pana szczególnie martwią? Jak patrzę na podstawową jedenastkę, to wygląda to solidnie.

- I tak, i nie. Bo jest tak, jak Pan mówi: mamy około 20 zawodników, co do których nikt nie ma wątpliwości, natomiast od 20 do 25 miejsca nie jest już tak stabilnie - tam łatwiej o zmiany w reprezentacji.

Czy Oskar Pietuszewski się doczeka?

Słyszałem Pana wypowiedź w serwisie Meczyki odnośnie Oskara Pietuszewskiego. Była ona podszyta sceptycyzmem. Z tego powodu, że obawia się Pan, że do marca Oskar nie będzie wiele grał w Porto, czy że po prostu dziś jest w hierarchii za Nicolą Zalewskim i Michałem Skórasiem?

- Sceptycyzmem? Mnie się wydaje, że wręcz przeciwnie. Mówiłem, że to bardzo dobry wybór klubu, bo to piłka techniczna, pasująca pod Oskara. W takiej drużynie łatwiej wchodzić, a dodatkowym atutem jest to, że jest tam dwóch rodaków, grających pewniaków, którzy pomogą mu w nowym środowisku, w drużynie, w mieście. To bardzo dobry wybór. A że może nie grać? Oczywiście, poszedł do bardzo silnego zespołu.

Nie doprecyzowałem, o jaki sceptycyzm mi chodziło. Odnośnie powołania na marcowe baraże. Brzmiał Pan, jakby szansa była niewielka.

- Ale z jakiej okazji on ma być nagle wyżej w hierarchii z takiego powodu, że przeszedł z polskiej ligi do Porto? No nie, tak to nie działa, nie wskakuje z automatu. Ale jeśli będzie grał bardzo dobrze, to dlaczego nie? Wszyscy będziemy obserwowali jego pierwsze kroki - czy dostanie szansę, a jeśli tak, to jak dużą. Może się też okazać, że gra, ale my nie potrzebujemy na tej pozycji zawodników. To ta sama dyskusja, co wcześniej - czy będzie powołany, czy nie. Postawiliśmy jesienią na tę drugą opcję i moim zdaniem wyszło dobrze. Skończyło się transferem do Porto, a być może przy powołaniu do pierwszej reprezentacji wcale by nie grał, albo wszedł na jakiś "ogon". Rywalizacja na jego pozycji jest duża.

Pan mówił wiele razy, że wszystko konsultuje ze sztabem, nawet jeśli na końcu decyzja jest jednoosobowa. Były jakieś głosy wewnątrz sztabu, by jednak Pietuszewskiego powołać?

- Jednoosobową decyzję podejmuję wtedy, gdy w czymś się nie zgadzamy, natomiast kiedy dyskutujemy i mamy to samo zdanie, decyzja poniekąd jest wspólna. W przypadku powołania, o którym mówimy, na 90-95 proc. byliśmy wszyscy zgodni. Zgadzaliśmy się, że sytuacja, jaka ma miejsce, czyli gdy gra w Jagiellonii i reprezentacji młodzieżowej, to coś, co najbardziej odpowiada zawodnikowi. Powiem więcej: był taki moment, gdy liczyliśmy minuty, kto ile grał w klubie, europejskich pucharach, reprezentacjach. W sumie okazało się, że ze wszystkich zawodników to Oskar grał najwięcej.

Hajto ujawnia kulisy kadencji Brzęczka. "Jeden z piłkarzy powiedział, abyś coś zaśpiewał". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakich ruchów można spodziewać się w kadrze? Co z Moderem?

Chodzi wam po głowie przesunięcie Nicoli Zalewskiego za plecy napastnika, bo nie wiadomo, jak się ułoży sytuacja klubowa Sebastiana Szymańskiego?

- My to już robiliśmy. Skóraś i Zalewski grali już razem w jedenastce, bez takiego ruchu nie byłoby to możliwe.

Pytam o przesunięciu Nicoli na stałe, bo jednak zaczynał on u Pana na lewej stronie.

- Nicola zapewnia duży wachlarz możliwości. Może grać na wahadle, za napastnikiem, lub wyżej na lewej stronie. Może się zmieniać z Kamińskim lub Szymańskim - to dla nas nie jest problem. Obyśmy mieli więcej takich Zalewskich, dla wszystkich byśmy znaleźli miejsce. Nicola Zalewski to jest jakość. Zawodnik, który w meczu potrafi być niesamowicie ważną postacią dla każdego zespołu - i reprezentacji, i klubu.

Jest jeszcze jeden piłkarz o wysokiej jakości - Jakub Moder. Na pewno monitorujecie jego stan zdrowia. Tam jest jakakolwiek szansa, by nie tylko wrócił do zdrowia, ale zdążył do marca rozegrać jakieś mecze, które dadzą podstawę do powołania?

- Monitorujemy, nie oceniamy. To jest dłuższy proces, zbyt długo nie grał w piłkę. Teraz zaczął treningi - zobaczymy, jak to się ułoży. Pierwszym etapem jest dojście do formy fizycznej, później złapanie rytmu meczowego. Bez gry nie dojdzie do siebie, to się nie wydarzy szybko. Czy zdąży na marcowe powołania? Nie wiem na dziś, chyba nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie.

Po listopadowych meczach meczach, czułem że o ile para Bednarek-Kiwior jest nie do ruszenia, to nad Przemysławem Wiśniewskim zaczął się Pan zastanawiać, czy po dobrym początku, nie może tu dojść do jakiejś zmiany.

- Ależ oczywiście, że może dojść. Wcześniej już do takiej zmiany dochodziło, choć wymuszonej. I wyglądało to dobrze. Do dwójki, o której Pan mówi, można dobrać Tomka Kędziorę, Janka Ziółkowskiego. Przemek Wiśniewski jest w tej rywalizacji.

Ziółkowski gra w Romie więcej, niż ja bym się spodziewał, ale na siedem meczów, które zaczynał w podstawowym składzie, w bodajże czterech został zmieniony w przerwie lub jeszcze przed przerwą. Nie będzie to na niego działać destrukcyjnie?

- Zależy, z jakiego powodu jest zmieniany, bo to kluczowa informacja dla psychiki. Na moje oko nie powinno wpłynąć to na niego źle, bo młody chłopak wyjeżdżający do takiego klubu jak AS Roma ma szansę pokazania się w różnych spotkaniach. Janek nie może wymagać nie wiadomo, czego. Być może taki jest plan na proces wprowadzania go - żeby się oswoił z liczbą minut, z ligą, z treningiem, z innymi wymaganiami meczowymi. Myślę, że podobnie to może wyglądać w przypadku Oskara Pietuszewskiego w Porto. Janek ma szczęście, że trafił do Romy, bo to klub, który inwestuje w młodzież.

Baraże i książka o Robercie Lewandowskim

Kilka nazwisk wymieniłem, ale może jest jeszcze ktoś, kto Pana zaskoczył pozytywnie lub negatywnie?

- Nawet jeśli, to na dziś o tym zupełnie nie myślę. Mamy tyle pracy nad bieżącymi sprawami, że nawet nie mam czasu się zastanawiać. Musimy planować pracę pod baraże, obserwować piłkarzy aż czterech reprezentacji, bo oprócz bycia na bieżąco z naszymi, trzeba wiedzieć wszystko o naszych rywalach lub potencjalnych rywalach w barażach. Nie możemy dać się zaskoczyć nagłym zdarzeniem, które wszystko zmieni - jak w przypadku Szwecji i złamania Isaka, którego już nie mają na baraże. Wszystko może się zmienić w ostatnim tygodniu, a my musimy mieć odpowiedzi, jak rywale ten problem rozwiążą.

Czytał Pan już książkę o Robercie Lewandowskim?

- Na razie fragmenty, ale nawet niech Pan nie pyta. To nie jest temat, który powinien mi krążyć po głowie, a będzie, bo jako media będziecie wyciągać cytaty i je pokazywać.

Dokładnie to miało być moje pytanie. Czy Pan się tego nie obawia? Choćby w kontekście atmosfery w kadrze?

- Robert na konferencji znakomicie odniósł się do tej książki i dla mnie temat jest zamknięty, a że media będą poddawać pod wątpliwość niektóre zawarte w niej aspekty? To naturalne, mogą to robić.

Pytanie, czy w pewnym sensie ta książka nie pomoże. Robert twierdzi, że do Kuby Kamińskiego ma jeszcze większy szacunek za to, że wypowiedział się krytycznie pod nazwiskiem. Widać było jakąś zmianę relacji?

- Bez przesady… Spotykamy się na tydzień, gramy dwa mecze, atmosfera jest normalna, a poza tym ja ich nie widzę, oni nie widzą siebie - chyba, że mówilibyśmy o Porto, gdzie byłby duży problem, gdyby były niesnaski. Poza czasem na kadrę, każdy myśli wyłącznie o klubie.

Bardziej zastanawiałem się, czy jeszcze na tym listopadowym zgrupowaniu Robert z Kubą nie złapali innej relacji niż wcześniej.

- Szczerze? Nie interesuje mnie ta sprawa. A i tak o wielu rzeczach będę się dowiadywał z mediów.

Robert Lewandowski jest dokładnie takim kapitanem, jakiego Pan oczekiwał w chwili decyzji o opasce?

- Tak. Po prostu tak.

Kontakty Jana Urbana i Cezarego Kuleszy

Cezary Kulesza jest zadowolony? Zachwycony? Jakie są jego odczucia po jesieni?

- Nie mamy zbyt częstego kontaktu. Czasem telefonicznie, czasem spotkamy się przy jakiejś uroczystości, czasem w związku, gdy jesteśmy tam ze sztabem i akurat prezes też jest obecny. Te relacje są zupełnie inne niż w klubie, ale normalne.

O Cezarym Kuleszy krąży opinia, że gdy nie ma kamer, on ma celne i dobre obserwacje o piłce.

- Ależ oczywiście, że to prawda. Prezes lubi rozmawiać o piłce i to mądrze. Ale nie wiem, czemu ma to kogoś dziwić, gdy mowa o człowieku, który grał w piłkę na poziomie profesjonalnym, a później był prezesem i właścicielem Jagiellonii, robił wiele transferów. Miałem takie wyobrażenie rozmów z Cezarym Kuleszą i ta opinia w czasie rozmów bezpośrednich mogła się zmienić, ale się nie zmieniła. Ja generalnie lubię słuchać ludzi i podobnie mam z prezesem, ale nigdy nie doszło do sytuacji, w której cokolwiek mi sugerował. Co najwyżej wygłaszał opinie o meczu, ale przecież to jest dokładnie to samo, co Pan robi, gdy jakiś mecz się skończy.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP