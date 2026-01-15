Jan Urban wyjechał z kraju, na jaw wychodzą kulisy. Pietuszewski też tak zaczynał

Styczeń to czas, w którym kluby PKO BP Ekstraklasy intensywnie przygotowują się do startu kluczowej dla dalszych losów sezonu rundy wiosennej. Większość rodzimych ekip wybiera w tym celu wyjazd do Turcji, która oferuje znacznie lepsze warunki atmosferyczne oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę piłkarską.

Wraz z polskimi zespołami w Turcji zjawił się również Jan Urban. Tego typu wyjazd jest dla selekcjonera reprezentacji Polski świetną okazją do naocznego podziwiania wyczynów potencjalnych kadrowiczów. Wyszukiwanie dobrze dysponowanych piłkarzy to bowiem klucz do sukcesu w zbliżających się coraz większymi krokami barażach o awans na Mistrzostwa Świata.

Drugie dno wyjazdu Urbana. PZPN ujawnia, co selekcjoner robi w Turcji

Sprawdzanie dyspozycji piłkarzy PKO BP Ekstraklasy to jednak nie jedyny cel wizyty Jana Urbana w Turcji. PZPN potwierdził bowiem obecność selekcjonera reprezentacji Polski podczas zgrupowania "Talent Pro".

Czym jest "Talent Pro"? To jedna z flagowych inicjatyw polskiego związku piłkarskiego, której celem jest odpowiednie kształcenie młodych piłkarskich talentów. W ramach zgrupowania "Talent Pro" odbywają się liczne treningi, warsztaty oaz mecze sparingowe, w których udział bierze 40 najlepszych młodych piłkarzy U-17, U-16 i U-15. To właśnie w ramach tych obozów swoje pierwsze piłkarskie kroki stawia między innymi Oskar Pietuszewski, który jest obecnie uważany za jeden z największych talentów piłkarskich w kraju nad Wisłą. Obecny gracz FC Porto pojawiał się na tym zgrupowaniu aż trzy razy.

"Wizyta sztabu Jana Urbana była doskonałą okazją do bezpośredniej obserwacji młodych zawodników w warunkach treningowych i meczowych, a także do bliższego poznania ich potencjału, mentalności czy podejścia do pracy. Trenerzy Jan Urban, Jacek Magiera, Grzegorz Staszewski i Marcin Prasoł z uwagą śledzili zajęcia na boisku, rozmawiali z trenerami i dzielili się swoimi spostrzeżeniami" - piszą przedstawiciele PZPN-u.

Odpowiedni rozwój młodzieży to podstawa budowania ciągłości w reprezentacji. Obecnie nasza kadra narodowa posiada bowiem wielu graczy, którzy są na dość zaawansowanym etapie swojej przygody z piłką nożną. Historia zna przypadki świetnych drużyn, które niezwykle źle znosiły zmiany pokoleniowe. Aby tego uniknąć PZPN musi stale intensyfikować wysiłki na rzecz odpowiedniego szkolenia młodych talentów piłkarskich z kraju nad Wisłą.

Jan Urban ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Oskar Pietuszewski w wielkim stylu zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski Photo by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban ze swym sztabem Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski rekordzistą PKO BP Ekstraklasy? "Przebicie jest obowiązkiem". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport