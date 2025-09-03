Jan Urban wprost ws. religii, ogłosił to publicznie. Selekcjoner tego nie ukrywał
Jan Urban ma za sobą wspaniałą karierę piłkarską, a teraz przed sobą największe wyzwanie trenerskie. 63-latek musi bowiem poukładać reprezentację Polski, a do tego potrzebna będzie "anielska cierpliwość". W trudnych momentach nowy selekcjoner kadry z pewnością może zwrócić się do Boga. Selekcjoner nie ukrywa, że jest człowiekiem głęboko wierzącym. - Wiara pomaga mi być lepszym - mówił w książce "Gracze" autorstwa Bogdana Rymanowskiego.
Jan Urban swoją karierę sportową rozpoczął wiele lat temu. Pierwszym profesjonalnym klubem byłego reprezentanta Polski była Victoria Jaworzno, w której rozpoczął granie od sezonu 1981/1982. Bardzo szybko zaczął robić karierę na piłkarskich boiskach obecnej PKO Ekstraklasy, co zaowocowało transferem za granicę. I to gdzie. Były napastnik reprezentacji Polski dostał kontrakt w hiszpańskiej Osasunie.
W ciepłych hiszpańskich warunkach Urban napisał naprawdę bardzo ładny rozdział w swojej karierze, można nawet nazywać go legendą klubu z Pampeluny. Wystarczy dodać, że "Los Rojillos" nie zapomnieli o Urbanie, gdy ten oficjalnie podjął się największego wyzwania w swojej trenerskiej karierze. Mowa oczywiście o przejęciu posady selekcjonera reprezentacji Polski.
Jan Urban wprost o wierze. Minuta ciszy dla każdego
Urban ma naprawdę sporo pracy, aby poukładać zespół, który ostatnio nie był drużyną w pełnym znaczeniu tego słowa. 63-latek z pewnością może w tym czasie przeżywać trudne momenty i wówczas z pomocą może przyjść modlitwa. Jak się bowiem okazuje, nowy selekcjoner Biało-Czerwonych jest człowiekiem naprawdę głęboko wierzącym i absolutnie się tego nie wstydzi.
O swojej wierze opowiedział w książce "Gracze" autorstwa Bogdana Rymanowskiego. - Było mi z tym dobrze jako dziecku i jest mi z tym dobrze dzisiaj. I w Polsce i w Hiszpanii można mnie spotkać w kościele. Nigdy tego nie ukrywałem i wszyscy o tym wiedzą. Wiara pomaga mi być lepszym. Dzisiaj jest tyle pokus, że nie jest łatwo nie popełnić błędów. Jesteśmy słabi, więc na pewno pierwszy w nikogo kamieniem nie rzucę - mówił obecny selekcjoner kadry.
Przez pewien czas w Hiszpanii Urban w swoich klubach miał tradycję krótkiej modlitwy w gronie drużyny przed meczem. Po rozpoczęciu trenerskiej kariery zamienił to na minutę ciszy, z racji na różne wyznania. - Tuż przed rozpoczęciem meczu zarządzam minutę absolutnej ciszy. Takiej, że słychać latającą muchę. Każdy z piłkarzy może poświęcić ten czas na modlitwę albo koncentrację, albo jakąś refleksję. Piłkarze bardzo sobie to cenią. Mogą pomyśleć o Bogu, rodzinie, dzieciach i zastanowić się, co jest w życiu najważniejsze - powiedział, a Roman Kołtoń w rozmowie z Rymanowskim stwierdził, że w reprezentacji Polski można spodziewać się podobnych zwyczajów.