Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jan Urban wprost, to może być problem polskiego futbolu. Konieczne są działania

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Jan Urban ma za sobą drugie, trzeba przyznać, udane zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wygrali z Nową Zelandią 1:0 w spotkaniu towarzyskim, a w meczu o punkty pokonali na wyjeździe Litwę 2:0. Po tych starciach urazu doznał jednak Robert Lewandowski. W obliczu tych wydarzeń selekcjoner naszej kadry wskazał kluczowy problem, który zauważył po pierwszych miesiącach swojej pracy.

Jan Urban
Jan UrbanFoto OlimpikAFP

Reprezentacja Polski wygrała z Nową Zelandią 1:0 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Następnie podopieczni Jana Urbana pokonali w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 Litwę 2:0. Po tej wygranej biało-czerwoni mają na koncie 13 punktów i są na drugim miejscu w grupie G. Pierwsza jest Holandia, która raczej nie odda pozycji lidera.

Lewandowski z kontuzją, Urban mówi o problemach kadry

Kilka dni temu FC Barcelona wydała komunikat, że Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją. Polak miał naderwać mięsień dwugłowy uda. "Lewy" zagrał pełne 90 minut z Litwą, które okupił urazem. Co ciekawe, sam zawodnik miał nie wiedzieć, że gra z kontuzją. Tym razem jego ciało go "oszukało".

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Nowe wieści o kontuzji Lewandowskiego. Reakcja Polaka miała być wymowna

Przemysław Langier
Przemysław Langier

    Trudno jednoznacznie określić, jak długo będzie pauzował Robert Lewandowski. W najczarniejszym scenariuszu mówi się, że opuści nawet ostatnie w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski. Te "najlżejsze" doniesienia mówią o tym, że nie zagra przez trzy tygodnie. Z pewnością jednak napastnik opuści najbliższe El Clasico, zaplanowane na 26 października.

    To obecnie największy problem reprezentacji Polski. Jan Urban alarmuje

    Selekcjoner Jan Urban porozmawiał z PAP po tym, jak wziął udział w swoich dwóch pierwszych zgrupowaniach reprezentacji Polski. Przyznał, że aktualnie czuje, że środowisko piłkarskie stoi za nim, a opinia publiczna jest wobec niego przychylna. Przyznał jednak, że najważniejsze chwile są dopiero przed nim.

    Opiekun naszej kadry powiedział też o największej trudności, która spotkała go od momentu rozpoczęcia pracy w zespole. Urban przyznał, że miał problemy z selekcją przy okazji pierwszego swojego zgrupowania we wrześniu. Było to spowodowane tym, że wielu piłkarzy nie grało jeszcze w lidze, a niektórzy nie mogli przebić się do pierwszego składu.

    Trener Polaków zdradził również, że w dłuższej perspektywie niepokoi go sytuacja z napastnikami reprezentacji Polski. Chodziło mu o niedobór, który możemy odczuć w przyszłości. Słowa te padły w obliczu kontuzji Roberta Lewandowskiego, jednak nie dotyczyło to bezpośrednio jego urazu. Jak donosi PAP, Jan Urban wierzy, że "Lewy" zdąży wyzdrowieć przed listopadowym zgrupowaniem, w trakcie którego zagramy z Holandią i Maltą.

    Zobacz również:

    Jerzy Brzęczek
    Sportowe życie

    Brzęczek wiele lat temu przeżył dwie tragedie. Musiał zrezygnować, wyznał po czasie

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak
    Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota BojarskaTV Interia
    Trener w ciemnej marynarce obejmuje piłkarza w białym stroju z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach, wokół stadion i tłum kibiców.
    Jan Urban i Robert LewandowskiNetherlands v PolandEast News
    Trzech mężczyzn stojących obok siebie na tle stadionu piłkarskiego, dwóch z nich ubranych w czerwone dresy z logotypem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz sponsorów, środkowy w ciemnej koszuli, skupieni i poważni.
    Jan Urban ze swym sztabemMarcin GolbaAFP
    Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze gestykuluje energicznie na zielonym boisku piłkarskim, w tle rozmazana widownia oraz reklamy przy linii bocznej.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja