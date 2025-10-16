Reprezentacja Polski wygrała z Nową Zelandią 1:0 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Następnie podopieczni Jana Urbana pokonali w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 Litwę 2:0. Po tej wygranej biało-czerwoni mają na koncie 13 punktów i są na drugim miejscu w grupie G. Pierwsza jest Holandia, która raczej nie odda pozycji lidera.

Lewandowski z kontuzją, Urban mówi o problemach kadry

Kilka dni temu FC Barcelona wydała komunikat, że Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją. Polak miał naderwać mięsień dwugłowy uda. "Lewy" zagrał pełne 90 minut z Litwą, które okupił urazem. Co ciekawe, sam zawodnik miał nie wiedzieć, że gra z kontuzją. Tym razem jego ciało go "oszukało".

Trudno jednoznacznie określić, jak długo będzie pauzował Robert Lewandowski. W najczarniejszym scenariuszu mówi się, że opuści nawet ostatnie w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski. Te "najlżejsze" doniesienia mówią o tym, że nie zagra przez trzy tygodnie. Z pewnością jednak napastnik opuści najbliższe El Clasico, zaplanowane na 26 października.

To obecnie największy problem reprezentacji Polski. Jan Urban alarmuje

Selekcjoner Jan Urban porozmawiał z PAP po tym, jak wziął udział w swoich dwóch pierwszych zgrupowaniach reprezentacji Polski. Przyznał, że aktualnie czuje, że środowisko piłkarskie stoi za nim, a opinia publiczna jest wobec niego przychylna. Przyznał jednak, że najważniejsze chwile są dopiero przed nim.

Opiekun naszej kadry powiedział też o największej trudności, która spotkała go od momentu rozpoczęcia pracy w zespole. Urban przyznał, że miał problemy z selekcją przy okazji pierwszego swojego zgrupowania we wrześniu. Było to spowodowane tym, że wielu piłkarzy nie grało jeszcze w lidze, a niektórzy nie mogli przebić się do pierwszego składu.

Trener Polaków zdradził również, że w dłuższej perspektywie niepokoi go sytuacja z napastnikami reprezentacji Polski. Chodziło mu o niedobór, który możemy odczuć w przyszłości. Słowa te padły w obliczu kontuzji Roberta Lewandowskiego, jednak nie dotyczyło to bezpośrednio jego urazu. Jak donosi PAP, Jan Urban wierzy, że "Lewy" zdąży wyzdrowieć przed listopadowym zgrupowaniem, w trakcie którego zagramy z Holandią i Maltą.

Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota Bojarska TV Interia

Jan Urban i Robert Lewandowski Netherlands v Poland East News

Jan Urban ze swym sztabem Marcin Golba AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News