Jan Urban unika tego jak ognia, zupełnie inny od Probierza. Taki jest naprawdę

W ostatnich dniach nazwisko Jana Urbana zostało odmienione przez wszystkie przypadki, szczególnie po oficjalnym komunikacie, że to właśnie on został kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski. Były trener m.in. Górnika Zabrze, podobnie do Michała Probierza, ma również swój ulubiony sport oprócz piłki nożnej, który często uprawia. Ale nie jest to golf i chociaż wielu może to zaskoczyć, nie jest to również bieganie. Tego unika jak ognia.