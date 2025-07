- Cieszmy się chwilą. Ta jest dla mnie bardzo fajna i ja jestem szczęśliwy, dumny tak, jak wspomniałem, ale jednocześnie świadomy odpowiedzialności i tego, co mnie czeka oraz tego, co oczekują kibic - powiedział Jan Urban na starcie swojej selekcjonerskiej pracy .

Nie wiemy, na jaki okres został zawarty podpisany przez niego kontrakt. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie chciał podać tej informacji do wiadomości publicznej. - Długość kontraktu to sprawa federacji - uciął krótko temat sternik piłkarskiej centrali.

Po zakończeniu konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban wyruszył w całodniowe "tournée" po polskich mediach. Jednym z jego punktów jest wizyta - u boku Cezarego Kuleszy - w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsatu. Wcześniej jednak pojawił się w pojedynkę między innymi w studiu "Kanału Sportowego". Tam Mateusz Borek zapytał go między innymi o słowa, w których sam trener dementował informacje dotyczące negocjacji z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Czy była to tylko medialna gra?

- Nie wiem, kiedy to powiedziałem, ale do pewnego momentu nikt nie dzwonił . Później oczywiście tak się stało - przyznał Jan Urban.

Dodał, że w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie na dłuższą chwilę zatrzymały go trudne, rodzinne chwile. A propozycja za strony federacji pojawiła się dopiero po powrocie do Hiszpanii. - Ja byłem dosyć długo w Polsce, bo miałem swoje sprawy rodzinne, zmarła mi siostra. Później dopiero pojechałem do Hiszpanii. Będąc w Hiszpanii dostałem telefon od prezesa związku. No dobrze, okej. Ale za moment te telefony były częstsze. Zaczęły się najpierw telefoniczne negocjacje i rozmowy na temat tego, gdybym był selekcjonerem. Ale prezes nigdy nie potwierdził mi tej sytuacji. Czułem się niekomfortowo w takiej sytuacji. Zaszło to tak daleko, że ktoś mi gratuluje, czy pisze do mnie, a ja nie mogę powiedzieć, że tak się stało, bo nie mam potwierdzenia - ujawnił nowy selekcjoner reprezentacji Polski.