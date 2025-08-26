Jan Urban tylko na to czekał. Lepiej być nie mogło, wspaniałe wieści przed debiutem

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przed startem tego sezonu Jan Bednarek niespodziewanie zmienił klub. Reprezentant Polski związał się z wielkim Porto i bardzo szybko zyskał status ważnego zawodnika. Niebawem może okazać się, że w barwach "Smoków" będziemy oglądać Biało-Czerwony środek obrony, bo na drodze do transferu znajduje się Jakub Kiwior. Potwierdzenie tego ruchu byłoby wymarzoną informacją dla Jana Urbana.

Jan Urban już niebawem rozpocznie swoje pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Były trener Legii Warszawa ma przed sobą trudną misję, bo wejdzie do rozbitej szatni, a także zespołu, w którym jest mnóstwo problemów wymagających pilnej korekty. Jednym z aspektów do poprawy z pewnością jest gra defensywna całego zespołu, bo w ostatnich miesiącach nie wyglądała ona zbyt dobrze.

Los akurat w tej kwestii jest dla nowego selekcjonera dość łaskawy. Wydaje się, że liderem obrony naszej kadry będzie Jan Bednarek, który jest zwyczajnie najbardziej doświadczonym defensorem. Jego losy w reprezentacji Polski w ostatnich latach były dość kręte i często wskazywano nawet jako tego, który jest winnym niektórych porażek naszej reprezentacji.

Jan Urban czeka na komunikat. To byłyby doskonałe wieści

Tego lata Bednarek zdecydował się na ważną zmianę w swojej karierze. Polak po wielu latach opuścił bowiem Premier League, aby związać się z europejskim gigantem. Nasz defensor podpisał bowiem umowę z portugalskim Porto, gdzie szybko zaczął wyrastać na lidera całej drużyny. Już ten fakt jest znakomitą informacją dla Urbana, a może się okazać, że to nie koniec.

Wiele plotek w tym momencie łączy bowiem Jakuba Kiwiora z Porto. Polak w Arsenalu nie może liczyć na zbyt wiele czasu gry, w związku z tym szuka odejścia i wydaje się, że niebawem oficjalnie zostanie zawodnikiem "Smoków". Dla Jana Urbana to może być najlepsza możliwa wiadomość w kontekście budowania defensywy, tym bardziej jeśli chce on grać ustawieniem z czwórką obrońców.

Oczywiście wszystko pod warunkiem, że Kiwior faktycznie będzie regularnie grał w Porto, a obok niego występować będzie Jan Bednarek. Potencjalne przeniesienie defensywy z zespołu klubowego na pole reprezentacyjne może przynieść bardzo dobre efekty. W aspekcie budowania defensywy nowy selekcjoner nie mógł wymarzyć sobie lepszej informacji, jeśli to wszystko się ziści.

