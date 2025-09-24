Jan Urban tego nie powtórzy, będą ważne zmiany. Kluczowe doniesienia

Bardzo dobrze swoją pracę z piłkarską reprezentacją Polski rozpoczął Jan Urban. We wrześniu w swoim debiucie na stanowisku selekcjonera kadry w spotkaniu w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata zremisował 1:1 z Holandią, a kilka dni później jego zespół pokonał 3:1 Finlandię.

Podczas nadchodzącego październikowego zgrupowania Polacy najpierw zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią (9 października, godz. 20:45), a trzy dni później na wyjeździe z Litwą w ramach wspominanych już kwalifikacji mistrzostw świata. Co ciekawe, mimo że będzie to dopiero drugie zgrupowanie Jana Urbana, to szykuje on już pewne zmiany.

Główną ma być zmiana terminu ogłoszenia powołań. Jak przekazał Przegląd Sportowy Onet, selekcjoner ogłosi je dopiero 3 października, na kilka dni przed pierwszym meczem. We wrześniu dokonał tego na niespełna tydzień przed meczem z Holandią. Co więcej, ma to nie być jedyna zmiana względem poprzedniego.

Urban planuje zmiany, są szczegóły

Jak przekazano w artykule, poza tym kadra zmieni także organizację wyjazdu na spotkanie. W przypadku starcia z Holandią drużyna nie odbyła żadnej jednostki w Rotterdamie. Urban wówczas przeprowadził ostatni trening w Polsce. Tym razem Polacy na Litwę udadzą się dzień przed meczem i to tam odbędzie się ostatnia jednostka treningowa przed meczem.

Aktualnie Polska zajmuję drugie miejsce w grupie, które pozwala wziąć udział w barażach o mistrzostwa świata. Całą tabelę można zobaczyć TUTAJ. Ostatnie dwa spotkania eliminacyjne z Holandią i Maltą zaplanowano na listopad.

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Reprezentacja Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News