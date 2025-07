Jan Urban selekcjonerem, poruszenie w kraju. Mówią tylko o jednym

Obszerny wpis po wyborze selekcjonera zamieścił w sieci również Sebastian Czapliński. Wytłumaczył on, dlaczego jego zdaniem Cezary Kulesza nie mógł podjąć lepszej decyzji. "(...) Ten facet jest po prostu mega fajnym gościem, którego nie sposób nie lubić! Potwierdzają to też piłkarze, z którymi przyszło mu do tej pory pracować, czy to w Śląsku Wrocław, w Legii Warszawa, w Lechu Poznań, czy w Górniku Zabrze. Dodatkowo mówimy także o facecie, który był reprezentantem Polski i do dziś uważany jest za legendę hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Uważam, że Jan Urban jest jedną z najbardziej odpowiednich osób do tego, aby poprowadzić reprezentację Polski w piłce nożnej. Dlatego tym bardziej cieszę się, że kadra trafiła w jego ręce" - przyznał.