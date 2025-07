Były reprezentant Polski w piłce nożnej w rozmowie z TVP Sport wyraził swoje przekonanie co do umiejętności trenera. Jego zdaniem Jan Urban jest kandydatem idealnym, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w przeszłości nie raz miał okazję wykazać się sprytem i empatią, poprawiając atmosferę w szatniach klubów, które przejmował.

"Niezależnie od momentu, w którym ją przejmował, to potrafił zrobić, że w tej szatni nagle relacje były dobre, że wokół klubu były dobre wypowiedzi samych zawodników . Patrząc na obecną reprezentację Polski, to ona nie jest sympatyczna poza boiskiem. Nie wszystko się układa, i pod tym kątem, mogę to zagwarantować, trener Urban zrobi jak najlepiej " - stwierdził 41-latek.

"Wiem, że Robert Lewandowski przyjedzie na reprezentację i będzie uśmiechnięty. Jestem tego pewien. Natomiast, co zrobimy na boisku? Do końca nie znam jeszcze sztabu trenera Urbana, kto będzie pierwszym asystentem itd., ale jak tu zrobimy to dobrze i damy mu odpowiednie narzędzia do tego, by mógł tym sterować, to jestem spokojny" - podsumował.