Jan Urban reaguje na doniesienia medialne. "Podobno jestem kandydatem"

- Podobno jestem wśród kandydatów i tylko tyle mam do powiedzenia - przekazał nam Jan Urban. Trenerowi trudno się dziwić, bo w polskiej piłce nie funkcjonuje od wczoraj i doskonale zdaje sobie sprawę, że w przypadku Cezarego Kuleszy rozmowy nie są niczym wiążącym. Nawet, gdy wydają się zaawansowane. Najmocniej doświadczył tego w przeszłości Adam Nawałka, który otrzymał zgodę na kompletowanie sztabu, na mailu posiadał już kontrakt gotowy do podpisania, a PZPN zamówił okolicznościową koszulkę z jego nazwiskiem, która miała być zaprezentowana podczas konferencji prasowej. Problem w tym, że kontrakt na swoją skrzynkę otrzymał także Czesław Michniewicz (inna sprawa, że z danymi Nawałki - znana anegdota), podobnie jak koszulkę z nazwiskiem.

Można się było zastanawiać, czy wszystko tylko po to, by zmylić węszących przy sprawie dziennikarzy. Z jego otoczenia słyszeliśmy różne historie, jak choćby prośby do współpracowników, by podszeptali żurnalistom jakieś nazwisko, które tak naprawdę było poza jakimikolwiek rozważaniami.