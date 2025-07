Jan Urban przemówił przed wielkim wyzwaniem, jest sygnał dla PZPN. "Będziemy pilnowali"

W pierwszej połowie czerwca piłkarska reprezentacja Polski przeszła serię poważnych wstrząsów - najpierw trener Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu, potem "Lewy" zawiesił swoją karierę w kadrze, a następnie "Biało-Czerwoni" ulegli Finlandii 1:2 w el. MŚ 2026.

Niedługo później Probierz zrezygnował ze swojego stanowiska i przez ponad miesiąc trwały spekulacje dotyczące tego, kto przejmie jego obowiązki. Wszystkie wątpliwości w temacie zostały rozwiane 16 lipca.

Wówczas to ogłoszono, że trenerem "Orłów" będzie Jan Urban, do niedawna związany z Górnikiem Zabrze. Następnego dnia odbyła się oficjalna konferencja w tej sprawie, a w czwartkowy wieczór 63-latek dodatkowo zjawił się w studiu Polsatu, by w programie "Gość Wydarzeń" porozmawiać z Marcinem Fijołkiem.

Jan Urban w "Gościu Wydarzeń". Nowy selekcjoner przemówił ws. pracy w kadrze

Na samym początku rozmowy padło m.in. pytanie o to, dlaczego - zdaniem trenera - może mu się powieść to, co nie udało się jego licznym poprzednikom, czyli doprowadzenie drużyny do jak najlepszego poziomu. "Dobre pytanie, trudna odpowiedź" - stwierdził Urban.

"Nie można powiedzieć, że zrobimy jakąś rewolucję. Z tymi piłkarzami, których mamy musimy poprawić grę, sytuację w tabeli, detale czy atmosferę. Muszę - i chcę - usłyszeć przede wszystkim opinie zawodników" - orzekł był sternik Górnika.

Jan Urban odniósł się też do kwestii ustawienia zespołu. "Drużyna grała przeważnie trójką środkowych obrońców, być może trzeba zastanowić się nad tym, czy można zmienić ten system" - wskazał, jednocześnie dopowiadając, że największym problemem będzie tu obsadzenie pozycji lewego obrońcy.

Marcin Fijołek zapytał też o wprowadzanie nowych, młodych graczy do zespołu. "Oczywiście można wrzucić na głęboką wodę wyselekcjonowanego jednego, drugiego chłopaka. W klubie ma się jednak na to więcej czasu, zawodnik trenuje z pierwszą drużyną, przyzwyczaja się do rytmu treningowego, może rozegrać sparingi. Na to nie ma właśnie czasu w reprezentacji" - stwierdził gość Polsatu.

W końcu też pojawił się temat ewentualnego powrotu do reprezentacji Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego.

"Nie rozmawiałem z Robertem, ale do takiej rozmowy musi dojść. Żebym miał opinię na temat tego co się wydarzyło, muszę posłuchać zainteresowanych i jak oni to widzą" - orzekł dawny futbolista.

Bez dobrej atmosfery nawet bardzo dobrzy zawodnicy nie będą w stanie osiągnąć wyznaczonego celu

Urban odniósł się też do kwestii formy "Lewego" w ekipie "Biało-Czerwonych". Jak stwierdził, na to, czy "RL9" wykazywał się większą, czy mniejszą bramkostrzelnością wpływali nie trenerzy i ich koncepcje, ale bardziej postawa reszty zespołu. "To gra drużyny, kreowanie sytuacji powodowało, że Robert strzelał tych bramek więcej czy mniej" - mówił, dodając, że identyczny mechanizm można było zaobserwować w Barcelonie.

W trakcie wywiadu pojawiła się też kwestia napiętej atmosfery wokół PZPN, niezbyt przyjemnej wizerunkowej łatki nałożonej na związek w związku z różnymi ekscesami dotyczącymi alkoholu i tego, jak to wszystko rezonuje na kadrę.

Dopiero zaczynam. Będąc teraz bliżej, z pewnością dowiem się więcej. Będziemy pilnowali tego, by drużyna z niektórymi sytuacjami nie miała styczności

Na koniec pojawiła się też kwestia specyficznego momentu na budowanie reprezentacji od nowa. "Być może będziemy musieli wysłać powołaniam, nie oglądając wielu zawodników [w akcji] - bo ich liga nie rozpocznie jeszcze wówczas gry" - skwitował Urban.

Przed Janem Urbanem poważne zadanie. Pierwszy sprawdzian już we wrześniu

"Orły" pod wodzą nowego trenera ruszą do akcji tuż po wakacjach, powracając do zmagań w ramach eliminacji do mundialu. 4 września czekać ich będzie starcie z faworytem grupy G, Holandią, a trzy dni później dojdzie do rewanżowej potyczki z Finlandią. Miejmy nadzieję, że skutek tych starć będzie lepszy niż tego w Helsinkach.

Prezes PZPN Cezary Kulesza i nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban Aleksander Kalka / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban Adam Burakowski East News