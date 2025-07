Jan Urban przedstawił współpracowników. To bardzo znane nazwiska

To nie pierwszy raz, gdy Jan Urban będzie członkiem sztabu reprezentacji Polski. Za kadencji Leo Beenhakkera pełnił rolę jego asystenta. Mógł się wtedy od Holendra wiele nauczyć i przełożyć to na swoją codzienną pracę. Teraz sam postanowił nakreślić, jak będzie wyglądać jego najbliższe otoczenie.

Dodatkowo nowy selekcjoner postanowił skorzystać z okazji i zabrać ze sobą do kadry dwóch trenerów znanych z Górnika Zabrze, z którymi działał w ostatnich latach - chodzi o Marcina Prasoła i Grzegorza Staszewskiego .

" W sztabie będzie też Józek Młynarczyk , ja z Józiem nawet grałem na mistrzostwach świata w Meksyku. Niesamowita postać, możemy być dumni, że mamy takich zawodników. Ma swoje lata, ale patrząc na niego, tego zupełnie nie widać. Jest w znakomitej formie fizycznej. To prawdziwa osobowość. Ale pierwszym trenerem bramkarzy będzie Andrzej Dawidziuk, a Młynarczyk będzie mu pomagał " - opowiadał w dalszej kolejności Urban.

Na pierwszą okazję do tego, by sprawdzić, jak będzie układała się współpraca nowego sztabu z kadrowiczami, polscy kibice nie będą musieli długo czekać. Jan Urban zadebiutuje w roli selekcjonera 4 września w meczu eliminacji do mundialu. Polska zagra w nim na wyjeździe z Holandią.