Jan Urban "potrząsnął" Polakami w szatni. Tego nie mógł zaakceptować, szybka reakcja

Jan Urban miał nad czym pracować po meczu z Nową Zelandią, ponieważ na Stadionie Śląskim w Chorzowie biało-czerwoni zaprezentowali się znacznie poniżej oczekiwań - zarówno trenera, jak i kibiców i nie mógł tego w pełni wytłumaczyć "drugi garnitur" kadry.

W starciu z Litwą Polacy pokazali się z naprawdę dobrej strony, sięgając po kolejny komplet punktów w eliminacjach, po wygranej 2:0 w Kownie. Na konferencji prasowej po zakończeniu spotkania Jan Urban nie ukrywał jednak, że nie wszystko mu się podobało.

Jan Urban gorzko podsumował pierwszą połowę Polaków. Od razu zwrócił uwagę

- W pierwszej połowie dawaliśmy rywalom tlen... Były kontrataki i momenty, kiedy byli blisko naszego pola karnego i chociaż nie mieli klarownych sytuacji to czuli, że mogą wykreować sobie sytuację bramkową. Wynikało to z tego, że byliśmy za daleko od zawodnika, który miał piłkę - analizował selekcjoner.

Nieco później Urban potwierdził, że już w szatni jego podopieczni usłyszeli mocne słowa i instrukcje, co zrobić w dalszej części meczu, aby ogólny obraz gry wyglądał zdecydowanie lepiej. Z lekkim uśmiechem dodał także, że ustalono, aby Przemysław Wiśniewski nie wykonywał rzutów z autu.

Okazuje się, że to podziałało, ponieważ drugie 45 minut podobało się trenerowi bardziej, a piłkarze zaczęli grać w zupełnie inny sposób, eliminując błędy, o których selekcjoner wspominał w kontekście pierwszych fragmentów spotkania.

Teraz przed Polakami starcie z Holandią (14 listopada) i selekcjoner nie ma wątpliwości, że jego podopieczni muszą zagrać najlepiej, jak potrafią.

- Gramy nieźle, ale też dużo nam da spotkanie z Holandią. Z takim rywalem no musisz grać na najwyższym poziomie, jeśli chcesz zapunktować. I też oczekuję tego i czekam na takie spotkanie - skwitował.

Spotkanie z kadrą "Oranje" będzie przedostatnim w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Później, 17 listopada Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe z Maltą.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban, w roli selekcjonera wciąż niepokonany Piotr Nowak PAP