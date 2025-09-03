Jan Urban podjął decyzję, Zieliński odstawiony. Ojciec piłkarza wyjawił

Bogusław Zieliński postawił sprawę jasno i postanowił dokładnie wyjaśnić w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, co właściwie działo się przez ten czas z jego synem. Od początku było wiadomo, że piłkarz nie będzie wszczynał buntu.

Piotr Zieliński nie jest już kapitanem reprezentacji Polski

W czerwcu tego roku cała piłkarska polska żyła konfliktem w polskiej kadrze między Michałem Probierzem a Robertem Lewandowskim. Trener niespodziewanie odebrał opaskę dotychczasowemu kapitanowi i wręczył ją wicekapitanowi, czyli Piotrowi Zielińskiemu.

Atmosfera wokół reprezentacji była bardzo gęsta i nie pomogła temu porażka z Finlandią w eliminacjach do mundialu. Teraz, przed meczem z Holandią pod wodzą nowego selekcjonera i nowego-starego kapitana, czyli Lewandowskiego, sytuacja wygląda nieco lepiej. Wiadomo, jak na ostatnie decyzje Urbana zareagował Piotr Zieliński.

Tata Piotra Zielińskiego opowiedział o reakcji syna na kwestię opaski

"Piotrek znalazł się w trochę niezręcznej sytuacji, nie ze swojej winy (...) Oczywiste było, że nie będzie się stawiał" - zaczął wyjaśniać w rozmowie z Wirtualną Polską Bogusław Zieliński. Jak sam twierdził, po wszystkim jego syn był w mediach bardzo powściągliwy i mocno skupiał się tylko na wyuczonych formułkach, bo nie przepada za wywiadami i blaskiem fleszy.

"Syn rozmawiał z trenerem i szybko się porozumieli. Nie robił żadnego problemu (...) Nie rozpłakał się (...) Piotrek podszedł do sprawy na spokojnie. Jest wicekapitanem, to również duża rzecz" - podkreślił Zieliński. Mecz z Holandią zbliża się wielkimi krokami. Biało-Czerwoni zmierzą się z rywalami we czwartek, 4 września, o 20:45.

