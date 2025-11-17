Jan Urban podjął decyzję. "Ułatwiła" ją... kontuzja w kadrze

Korespondencja z Malty

Jan Urban już od początku swojej pracy z reprezentacją przyjął założenie, by nie powoływać zbyt szerokiej kadry na kolejne mecze. - Nie chciałbym, by liczyła więcej niż 25 zawodników, a może nawet uda się zamykać w 23. Wszystko dlatego, że nie lubię odsyłać piłkarzy na trybuny - mówił niedawno selekcjoner. Przepisy UEFA pozwalają bowiem siedzieć na ławce maksymalnie 12 piłkarzom. To z kolei oznaczało, że Urban - gdy do składu wrócą już Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, którzy w meczu z Holandią byli zawieszeni za kartki - będzie musiał podziękować dwóm piłkarzom. Kontuzja Sebastiana Szymańskiego w meczu z Holandią sprawiła jednak, że kadra liczyła już tylko 24 nazwiska.

Pechowcem, zgodnie z "tradycją", stał się Kacper Tobiasz. Nie jest to nic zaskakującego, bowiem bramkarz Legii przyjeżdżając na zgrupowanie wiedział, że jest czwarty w kolejce do gry, a realnie jest piłkarzem "do treningów". Jego pozycji nie zmieniła nawet kontuzja pierwotnie powołanego Łukasza Skorupskiego, gdyż "dowołany" Mateusz Kochalski i tak wskoczył w hierarchii przed niego. Co ciekawe - Kochalski po Skorupskim przejął również koszulkę z numerem 1, mimo iż u Jana Urbana wyższe notowania mają Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski.

Włochy - Norwegia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mecz z Maltą rozpocznie się o godz. 20:45. Już przed pierwszym gwizdkiem Polacy wiedzą, że nie zajmą innego miejsca w grupie, niż drugie. Jest jednak o co walczyć, bowiem wygrana przybliży nas do najwyższego rozstawienia w barażach - choć i tak trzeba będzie się oglądać na innych (w barażach nie mogą wylądować Niemcy, Austria i Dania - każdy z tych przypadków "zepchnie" Polaków do drugiego koszyka).

Kacper Tobiasz Lukasz Kalinowski/East News East News

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News