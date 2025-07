Jan Urban podbił Santiago Bernabeu. Jednym wieczorem zbudował swoją legendę

Z Zabrza do Hiszpanii. Reprezentant odszedł do jednej z najmocniejszych lig

Drugi gol to już absolutny popis Urbana. Reprezentant Polski otrzymał piłkę w okolicach 35 metra. Z łatwością minął jednego z rywali i potężnym uderzeniem z dystansu totalnie zaskoczył Buyo. Co prawda bramkarz po raz kolejny stał zbyt daleko linii bramkowej, lecz to absolutnie nie umniejsza dokonaniu Urbana.

Musimy uzmysłowić sobie jak dużej rzeczy Urban dokonał. Dopiero upadek komunizmu pozwolił polskim piłkarzom na wyjazd do zagranicznej ligi bez konieczności starania się o specjalne pozwolenie władz lub odczekanie kilku lat i odcinania kuponów. Polscy kibice mogli usłyszeć m.in. o strzeleckich dokonaniach Krzysztofa Warzychy w Panathinaikosie. Liga grecka to jednak nie ten sam kaliber co hiszpańska elita. Dzisiejszych kibiców rozpieściły kolejne popisy Roberta Lewandowskiego , jednak na początku lat 90. było to ogromne wydarzenie. Wielka szkoda, że z oczywistych względów polscy kibice nie mogli śledzić tego na żywo. Chętnym pozostały wypatrywanie jakichkolwiek wzmianek w Telegazecie, prasie oraz ewentualnie w wiadomościach telewizji publicznej.

Z Osasuną Urban był związany już po zakończeniu zawodowej gry w piłce. W Pampelunie zbierał on pierwsze szlify trenerskie, pracując najpierw z drużynami juniorskimi, a później również pełniąc rolę pierwszego trenera w rezerwach. Tuż przed rozpoczęciem sezonu 2014/15 Urban wrócił do Osasuny jako główny szkoleniowiec. Postawiono przed nim misję powrotu do Primera Division. To mu się nie udało, a w lutym 2015 roku Polak został zwolniony z powodu słabych wyników. Myślę jednak, że to niepowodzenie nie przyćmiło dokonań z 30 grudnia 1990 roku.