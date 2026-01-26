Jan Urban pod ścianą ws. Pietuszewskiego. Idealna odpowiedź... nie istnieje

O tym, że reprezentacja Polski, to coś więcej niż wydarzenia z boiska, przekonywali się kolejni selekcjonerzy. Jerzy Brzęczek i Czesław Michniewicz stracili pracę, mimo iż stawiane przed nimi cele były realizowane. Michał Probierz wynikami sobie nie pomagał, jednak główna przyczyna jego dymisji także leżała poza nimi. Jan Urban w ciągu zaledwie pół roku odzyskał dla kibiców radość z oglądania reprezentacji, zrobił maksymalny wynik, który realnie mógł osiągnąć po przejęciu kadry (pewny awans do barażów), a i tak zmaga się z coraz bardziej regularną krytyką. Krytyką, która dotyczy tylko jednego aspektu, bo Urbanowi trudno cokolwiek innego zarzucić - braku powołania dla Oskara Pietuszewskiego.

Sceptycyzm Jana Urbana, czy nie?

Pietuszewski jesienią zrobił absolutnie wszystko, by powołanie dostać - do seniorskiej piłki wszedł "z buta", stał się czołowym piłkarzem czołowego polskiego zespołu, także w rozgrywkach w Europie, grając w kadrze młodzieżowej z piłkarzami o cztery lata starszymi (i przeciwko znacznie starszym od siebie) na boisku błyszczał. I jedyna wątpliwość, jaka dziś ma sens, powinna dotyczyć braku powołania jesienią, nie zaś słowami, jakie Urban powiedział choćby w rozmowie z Interią.

Przypomnijmy fragment tej rozmowy.

Interia: W Pana głosie odnośnie powołania Pietuszewskiego na marcowe baraże da się wyczuć sceptycyzm. Brzmi Pan, jakby szansa była niewielka.

Jan Urban: - Ale z jakiej okazji on ma być nagle wyżej w hierarchii z takiego powodu, że przeszedł z polskiej ligi do Porto? No nie, tak to nie działa, nie wskakuje z automatu. Ale jeśli będzie grał bardzo dobrze, to dlaczego nie? Wszyscy będziemy obserwowali jego pierwsze kroki - czy dostanie szansę, a jeśli tak, to jak dużą. Może się też okazać, że gra, ale my nie potrzebujemy na tej pozycji zawodników. To ta sama dyskusja, co wcześniej - czy będzie powołany, czy nie. Postawiliśmy jesienią na tę drugą opcję i moim zdaniem wyszło dobrze. Skończyło się transferem do Porto, a być może przy powołaniu do pierwszej reprezentacji wcale by nie grał, albo wszedł na jakiś "ogon". Rywalizacja na jego pozycji jest duża.

Pan mówił wiele razy, że wszystko konsultuje ze sztabem, nawet jeśli na końcu decyzja jest jednoosobowa. Były jakieś głosy wewnątrz sztabu, by jednak Pietuszewskiego powołać?

- Jednoosobową decyzję podejmuję wtedy, gdy w czymś się nie zgadzamy, natomiast kiedy dyskutujemy i mamy to samo zdanie, decyzja poniekąd jest wspólna. W przypadku powołania, o którym mówimy, na 90-95 proc. byliśmy wszyscy zgodni. Zgadzaliśmy się, że sytuacja, jaka ma miejsce, czyli gdy gra w Jagiellonii i reprezentacji młodzieżowej, to coś, co najbardziej odpowiada zawodnikowi.

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie stać Polsat Sport

Zdrowy rozsądek zamiast rozgrzanej głowy

Urban podchodzi… zdroworozsądkowo. W innym wywiadzie udzielonym Łukaszowi Cionie na jego kanale, dodaje, że jest zbyt doświadczony, by miał zwariować po wywalczonym niedawno karnym dla FC Porto. Urban trafia w punkt, bowiem o ile kibice - spragnieni własnego Lamine Yamala w reprezentacji - mają prawo reagować emocjonalnie po każdym udanym zagraniu piłkarza, o tyle selekcjoner ma płacone, by potrafił ocenić na chłodno. Inna sprawa, że reprezentację Hiszpanii trudno wyobrazić sobie bez Yamala nie z powodu, że ten ma 17 lat, tylko dlatego, że jest jedną z największych gwiazd Barcelony. Polak ma natomiast co najwyżej realną szansę na zostanie gwiazdą Porto - ale wciąż jest to "tylko" szansa.

A co, gdy Pietuszewski będzie grać regularnie i Porto po faulach na nim dostanie kolejne rzuty karne? Jestem spokojny, że to będzie wystarczać do powołania. Urban sam mówi, że "jeśli pojawią się kolejni piłkarze, jak Nicola Zalewski, wszystkich jakoś uda się zmieścić w jedenastce" - trzeba trzymać za słowo, gdyby okazało się, że kolejnym Zalewskim jest Pietuszewski. Na dziś mamy za mało, by być przekonanym, iż klubowa sytuacja 17-letniego Polaka za dwa miesiące nie będzie zostawiać selekcjonerowi wyboru.

Jan Urban pod ścianą i bez poprawnych odpowiedzi

Urban - przez nas, dziennikarzy - stawiany jest poniekąd pod ścianą, bo na pytania o powołanie Pietuszewskiego konkretnie dziś nie ma dobrych odpowiedzi. Jest albo błędna z punktu widzenia społecznych oczekiwań (w przypadku sceptycyzmu), albo niezgodna z zachowaniem chłodnego spojrzenia (bo Pietuszewski w Porto w najbliższym czasie może być gwiazdą, ale może też otrzymywać zbyt mało minut, by być traktowany jako pewniak do powołania na najważniejszy dwumecz w roku - dziś tego nie wie ani Urban, ani nikt inny). Prawdę mówiąc, bardziej byłbym zmartwiony, gdyby trener był wśród osób podpalających się Oskarem i nieumiejących odpowiednio dozować kostek lodu na rozgrzane głowy.

Kibiców oburzyły też słowa o hierarchii w reprezentacji, która dla 17-latka miałaby nie być korzystna. Z jednej strony oburzenie jest zasadne - bo przecież kadra to nie klub, kilka miesięcy między zgrupowaniami to epoka, a dyskusja, czy bardziej wartościowy dla niej jest podstawowy piłkarz z jesieni, czy ten w lepszej formie wiosną, jest zasadna. Z drugiej obecny selekcjoner przyjął swój sposób budowania kadry - opartej na stabilizacji i trzymania się jak najszerszej grupy "stałych" piłkarzy. By na każdym zgrupowaniu dochodziło co najwyżej do korekt, a nie gruntownych zmian. Na razie ta metoda działa, na razie nie padł żaden wynik, który podważałby zasadność punktu widzenia trenera. Oczywiście otwartym pozostaje pytanie, czy właśnie w przypadku Oskara Pietuszewskiego nie powinno dojść do korekty.

Kolejny zarzut po wypowiedziach selekcjonera opiera się na wyciąganiu nazwisk piłkarzy powołanych poza wspomnianą hierarchią, ale jeśli ktoś gra kartą Kryspina Szcześniaka - obrońcy dowołanego jednorazowo z powodu wymuszonych braków na pozycji stopera (gdzie - grając w ustawieniu z trójką - trzeba powołać sześciu) - dokonuje porównania nie mającego większego sensu. Bardziej już zastanawia, co więcej Urban zobaczył w Filipie Rózdze, czego nie widział jesienią w Pietuszewskim. Może to, że Rózga i tak nie miał realnej szansy na grę (wystąpił w listopadzie dwa razy po minucie), a tego z większym potencjałem szkoda było na takie granie, gdy fala wznosząca za jakiś czas mogła dostarczyć do kadry jeszcze lepszy produkt?

Jestem dziwnie spokojny, że Oskara Pietuszewskiego nie przegapimy dla reprezentacji i że jeśli przyjdzie najbardziej optymalny moment na jego powołanie - Jan Urban to zrobi. Jesienią taki moment niby był dobry, ale czy inne wybory nie obroniły się na tyle, że powołanie sprowadziłoby się do mało rozwojowego posadzenia na ławce? A oczekiwanie od selekcjonera deklaracji, że w marcu powołanie dotrze do Portugalii, jest tyleż naiwne, co zrozumiałe. Bo każdy z nas oczami wyobraźni widzi już, jak Oskar robi wiatrak z kolejnych rywali. Z tym, że Urban chce mieć pewność, że faktycznie zaistnieje przestrzeń pod robienie takich rzeczy.

