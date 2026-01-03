Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jan Urban pilnie obserwuje. Kadrowicze wysłali mu sygnał, a baraże niebawem

Rafał Sierhej

Jan Urban bez wątpienia planuje już to, co reprezentacja Polski ma pokazać w meczach barażowych o udział w mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni rywalizację rozpoczną od spotkania z Albanią w Warszawie. Selekcjoner z pewnością patrzy na Serie A i Premier League. Tam w sobotę bardzo dobrze spisali się Polacy, a konkretnie Sebastian Walukiewicz oraz Matty Cash. Obaj wysłali sygnał selekcjonerowi.

Mężczyzna w garniturze i okularach wykonuje gest dłonią podczas konferencji prasowej, w tle widoczne logotypy sponsorów, na pierwszym planie mikrofon oraz butelka z wodą i opakowanie z napojem.
Jan Urban podczas konferencji prasowejAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Jan Urban po losowaniu ścieżki barażowej przyznawał, że w jego głowie istnieje już szkielet defensywy, który widzi właśnie na te spotkania o udział w mistrzostwach świata. W gronie piłkarzy należących do filarów wymieniany był wówczas Matty Cash, który pod wodzą Urbana w końcu odżył w barwach reprezentacji Polski.

Cash rozgrywa znakomity sezon także na poletku angielskim. Prawy obrońca naszej kadry jest jednym z najważniejszych zawodników dla Unai'a Emery'ego, a jego obecność w spotkaniu z Arsenalem była bardzo widoczna. Po jednomeczowej pauzie Cash wrócił do składu i błyskawicznie pomógł kolegom.

Walukiewicz i Cash wysłali sygnał. Urban obserwuje

Cash na starcie drugiej połowy spotkania z Nottingham Forrest dodał kolejną "liczbę" do swojego dorobku. W 49. minucie celnie dośrodkował do Johna McGinna, a ten wykończył podanie Polaka, dzięki czemu Cashowi zapisano asystę. To nie był jednak koniec polskich popisów tego popołudnia.

Kolejny znaczący występ obrońcy zobaczyliśmy w spotkaniu Sassuolo z Parmą. W pierwszym składzie ekipy z Mapei Stadium zagrał bowiem Sebastian Walukiewicz, który z pewnością marzy o marcowym powołaniu. Już w 12. minucie Polak wpisał się do protokołu meczowego, zapisując sobie asystę przy golu Kristiana Thorstvedta.

Co ważne, Walukiewicz występował na pozycji prawego obrońcy, a nie środkowego obrońcy. Być może więc to właśnie on mógłby uzupełnić zestawienie defensywy, dając Cashowi większą swobodę, jeśli chodzi o działania ofensywne. O tym przekonamy się jednak dopiero w marcu.

Mężczyzna w ciemnej koszuli trzymający butelkę wody na tle rozmytego stadionu, w tle inna osoba w białej koszulce z odwróconymi plecami.
Jan Urban podczas meczu reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Młody mężczyzna w czerwonej bluzie sportowej z zestawem słuchawkowym na głowie siedzi przy mikrofonie w trakcie konferencji prasowej, w tle widoczna czerwona ściana z logotypami sponsorów.
Matty CashBeata ZawadzkaEast News
Sebastian Walukiewicz
Sebastian WalukiewiczAFP

