Jan Urban pilnie obserwuje. Kadrowicze wysłali mu sygnał, a baraże niebawem

Jan Urban po losowaniu ścieżki barażowej przyznawał, że w jego głowie istnieje już szkielet defensywy, który widzi właśnie na te spotkania o udział w mistrzostwach świata. W gronie piłkarzy należących do filarów wymieniany był wówczas Matty Cash, który pod wodzą Urbana w końcu odżył w barwach reprezentacji Polski.

Cash rozgrywa znakomity sezon także na poletku angielskim. Prawy obrońca naszej kadry jest jednym z najważniejszych zawodników dla Unai'a Emery'ego, a jego obecność w spotkaniu z Arsenalem była bardzo widoczna. Po jednomeczowej pauzie Cash wrócił do składu i błyskawicznie pomógł kolegom.

Walukiewicz i Cash wysłali sygnał. Urban obserwuje

Cash na starcie drugiej połowy spotkania z Nottingham Forrest dodał kolejną "liczbę" do swojego dorobku. W 49. minucie celnie dośrodkował do Johna McGinna, a ten wykończył podanie Polaka, dzięki czemu Cashowi zapisano asystę. To nie był jednak koniec polskich popisów tego popołudnia.

Kolejny znaczący występ obrońcy zobaczyliśmy w spotkaniu Sassuolo z Parmą. W pierwszym składzie ekipy z Mapei Stadium zagrał bowiem Sebastian Walukiewicz, który z pewnością marzy o marcowym powołaniu. Już w 12. minucie Polak wpisał się do protokołu meczowego, zapisując sobie asystę przy golu Kristiana Thorstvedta.

Co ważne, Walukiewicz występował na pozycji prawego obrońcy, a nie środkowego obrońcy. Być może więc to właśnie on mógłby uzupełnić zestawienie defensywy, dając Cashowi większą swobodę, jeśli chodzi o działania ofensywne. O tym przekonamy się jednak dopiero w marcu.

