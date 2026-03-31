Wtorek 31 marca jest sądnym dniem dla reprezentacji Polski, którą od jesieni prowadzi Jan Urban. Pierwszy z testów selekcjoner zdał, chociaż nie obyło się bez komplikacji. W czwartek na PGE Narodowym w Warszawie polska kadra mierzyła się z Albanią. Do przerwy niespodziewanie prowadzili goście, co było pokłosiem fatalnego błędu Jana Bednarka. Kiks defensora FC Porto bez skrupułów wykorzystał Arber Hoxha.

Po przerwie kibice wypełniający obiekt w stolicy zobaczyli reprezentantów Polski w innej odsłonie. Ataki gospodarzy przyniosły wymierny efekt. Po precyzyjnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego Sebastiana Szymańskiego wyrównującego gola głową strzelił Robert Lewandowski. Niedługo później triumf Polakom fantastycznym uderzeniem zza pola karnego dał Piotr Zieliński.

W bezpośrednim starciu o awans na Mistrzostwa świata 2026 Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Niedługo po godzinie 19:00 ogłoszono skład "biało-czerwonych" na ten mecz. Decyzje Urbana po raz kolejny wywołały spore poruszenie wśród ekspertów i dziennikarzy.

Wyjściowy skład Polski na mecz z reprezentacją Szwecji

Kamil Grabara - Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Jakub Kamińśki - Robert Lewandowski.

Potwierdziły się wszelkie przedmeczowe spekulacje. Jan Urban dokonał trzech zmian w składzie względem starcia z Albanią. Miejsce Tomasza Kędziory w środku defensywy zajmie Przemysław Wiśniewski. Wracający po pauzie za żółte kartki Nicola Zalewski wskakuje w miejsce Michała Skórasia. Karol Świderski natomiast zastąpił w wyjściowej jedenastce Filipa Rózgę. Eksperci błyskawicznie zareagowali na te decyzje personalne selekcjonera.

- Nerwy, nerwy... Odważnie, odważnie... Oby to wypaliło! - skomentował Michał Pol.

Rozwiń

- Karol Świderski po raz pierwszy w jedenastce za kadencji Jana Urbana. No i dobrze! Na nich! - odnotował obecność Karola Świderskiego w składzie Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka nożna".

Rozwiń

- Problem Rózgi w meczu z Albanią polegał na tym, że tam nie było żadnego skutecznego akcentu ofensywnego. Jakbyśmy zestawili z nim Pietuszewskiego, który wchodzi na boisko i ma ponad 50 kontaktów z piłką, robi kilka akcji, który próbuje uderzać na bramkę, to widzimy w tym większą jakość ofensywną. Rózga był niewygodny dla przeciwników, ale w żaden sposób nie był w stanie dryblingiem zrobić różnicy czy wykreować sytuacji - do absencji Rózgi odniósł się w programie "Meczyków" Mateusz Święcicki.

Rozwiń

Pierwszy gwizdek sędziego Slavko Vincicia już o godzinie 20:45. Relację na żywo z tego spotkania można śledzić w serwisie Interia Sport.

Reprezentacja Polski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski i Jakub Kiwior w barwach reprezentacji Polski podczas baraży MACIEJ GRONAU/FOTOPYK AFP

