Jan Urban odkrywa karty przed kluczowymi meczami kadry. "Tego będę wymagał"

Reprezentacja Polski otrząsa się powoli z kurzu, jaki opadł po niemałym czerwcowym zamieszaniu związanym z "Biało-Czerwonymi". Porażka z Finlandią w el. MŚ 2026, spór na linii Lewandowski - Probierz i w końcu pożegnanie tego drugiego z kadrą - to w skrócie o tym, czym żyli fani "Orłów" tuż przed wakacjami.

Teraz przed drużyną narodową jednak nowe otwarcie pod wodzą świeżo upieczonego następcy Probierza - Jana Urbana. Szkoleniowiec 1 września pojawił się - wespół z "Lewym" - na konferencji prasowej w Katowicach i uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej swoich najbliższych planów.

Jan Urban odpowiedział na pytania dziennikarzy. Selekcjoner i jego podopieczni szykują się do wymagających spotkań

Na początku padło pytanie o to, jakie emocje towarzyszą Urbanowi przed debiutem. "To nie jest tak jak w klubach, gdzie przy zmianach wiesz, czego się spodziewać. Teraz będąc w reprezentacji, z drugiej strony barykady, emocje wzrastają gdy zbliża się termin ważnych spotkań" - orzekł.

Czuje się odpowiedzialność, wchodzi się w to wszystko coraz bardziej. Podoba mi się to, ale by to trwało dłużej musi się to wiązać z dobrymi wynikami

Szkoleniowiec został też zapytany o to, na czym skupi się podczas ostatnich szlifów przed meczami. "Na detalach, przede wszystkim. Mówimy o różnych rzeczach, choćby o zmianie systemu, musimy być przygotowani na wszystkie warianty. Moim zadaniem jest wyciągnąć z tej drużyny, którą mam, jak najwięcej pod względem sportowym. W tak krótkim czasie czeka nas na pewno wiele odpraw" - tłumaczył.

Nie mogło też zabraknąć wspomnienia o stanie zdrowia piłkarzy. "Są drobne stłuczenia po weekendowych spotkaniach, ale wszyscy są zdrowi, do dyspozycji" - mówił Urban. Jak dodał, na razie na treningu zabraknie Jakuba Kiwiora, który - na co wszystko wskazuje - przeniesie się niebawem oficjalnie z Arsenalu do FC Porto, a domknięcie tej sprawy może być bez dwóch zdań angażujące.

"Nie oszukujmy się, wiemy kto jest faworytem, gramy z naprawdę mocną reprezentacją i wiemy, jak trudne zadanie jest przed nami. Każdy pozytywny wynik na pewno byłby tu niespodzianką i tego będziemy szukać. Chciałbym, byśmy w wielu fragmentach potrafili utrzymać się przy piłce. Tylko w ten sposób możemy wykreować sobie dobre sytuacje bramkowe i tego będę oczekiwał' - oświadczył trener w kwestii rywalizacji z "Oranje".

Selekcjoner został też zagadnięty o dwie - można rzec kłopotliwe - pozycje w kadrze: lewą obronę i "szóstkę". "Jeśli na lewej obronie nie znajdzie się Kiwior, to będzie tam zawodnik prawonożny. Jeśli mowa o 'szóstce', to nie mam problemu z tym, by grał tam Kuba Piotrowski" - oświadczył.

Urban odpowiedział również na pytanie o to, czy piłkarze konsultują z nim swoje opcje transferowe. "Nie, nie konsultują, każdy planuje karierę na swój sposób i ma na pewno wokół siebie ludzi którzy decydują, że dany zawodnik obiera taki kierunek czy inny" - rzekł, dodając jednak: "Zawsze można zapytać, 'Trenerze, czy grając tu będę miał większe szanse na powołanie?'".

Dziennikarz Interii Przemysław Langier zapytał z kolei selekcjonera o sytuację Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan. "Mam bezpośrednio informacje od Piotrka, który mówi, że czuje się bardzo dobrze, że będzie więcej grał" - odpowiedział 63-latek.

"Nie tylko on mnie martwi, ale Robert Lewandowski grał po kontuzji bardzo mało, Jakub Kiwior również. Są zdrowi, są po okresie przygotowawczym, mogą łapać zdecydowanie więcej minut, ale trudno oczekiwać, ze w tak krótkim czasie zagrają dwa dobre spotkania po 90 minut. Musimy rozmawiać z zawodnikami, kto jest w jakiej dyspozycji fizycznej" - dodał jednak. Na koniec opowiedział też, że w kwestii wyboru pierwszego golkipera opiera się na opiniach trenerów bramkarzy, których darzy zaufaniem.

"Biało-Czerwoni" walczą o mundial. Kiedy kolejne spotkania reprezentacji Polski?

Nasi kadrowicze powrócą do walki w el. MŚ 2026 dokładnie 4 września, kiedy to zmierzą się w Rotterdamie z Holendrami. Trzy dni później zaś dojdzie do rewanżu z Finlandią - mecz ten odbędzie się na Stadionie Śląskim. Jakiekolwiek kolejne potknięcia Polaków mogą tu być opłakane w skutkach, jeśli chcą oni dalej marzyć o awansie na światowy czempionat...

Jan Urban i Robert Lewandowski Lukasz Gdak / Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Marcin Golba/Nur Photo AFP