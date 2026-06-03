Jan Urban odkrył karty. Tak reprezentacja Polski zagra z Nigerią

- Jestem zbulwersowany. Ludzie zapłacili po 190 złotych za bilety, żeby przyjść na rozrywkę. To była totalna fuszerka. Jest takie słowo: regres. Ja zauważam regres w grze reprezentacji Polski - mówił po niedzielnym meczu z Ukrainą Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

I trudno nie zgodzić się ze słowami znanego komentatora. W starciu z sąsiadami ze wschodu nasza kadra była ospała, niezdeterminowana do zwycięstwa, nawet pomimo faktu, iż był to tylko mecz towarzyski.

Jak Polacy zagrają z Nigerią? Oto wyjściowy skład

Za kilka dni rozpoczynają się mistrzostwa świata, na których oprócz Polaków zabraknie również Nigerii. W środę o godz. 20:45 oba zespoły rozegrają sparing na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dla "Biało-Czerwonych" będzie to szansa na przełamanie passy dwóch porażek z rzędu. Przypomnijmy, przed starciem z Ukrainą drużyna Jana Urbana poległa na wyjeździe ze Szwecją 2:3 w finale baraży o mundial. Miejmy nadzieję, że na osłodę trudnych piłkarsko czasów uda się ograć ekipę z Afryki.

Na jaki podstawowy skład postawił selekcjoner? Jedenastka prezentuje się następująco:

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- Kamil Grabara - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Kacper Potulski - Nicola Zalewski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Jak widać, Jan Urban postawił na galowy garnitur. Tym razem od pierwszej minuty dał szansę młodziutkiemu Potulskiemu, który uzupełni trójosobowy blok defensywy. Na wahadłach najprawdopodobniej obejrzymy Kamińskiego i Zalewskiego. Miejsca w podstawie zabrakło dla Pietuszewskiego. Nie ma również Kędziory, Pyrki, Bułki, Piotrowskiego i Kiwiora, którzy zagrali od początku z Ukrainą.

Reprezentacja Polski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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