Jan Urban odkrył karty, są powołania. Co z Robertem Lewandowskim? Wszystko jasne

Przed nami jedno z najciekawszych zgrupowań reprezentacji Polski w ostatnim czasie. Rozpoczyna się rozdział z Janem Urbanem w roli selekcjonera. Przed nim jeden z trudniejszych debiutów, jakie można sobie wyobrazić - mecz wyjazdowy w Holandią. Starcie w Rotterdamie 4 września. 3 dni później dojdzie do konfrontacji na Stadionie Śląskim z Finlandią. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Rzecznik prasowy reprezentacji Emil Kopański informował już wcześniej, że powołania zostaną ujawnione w piątek o godzinie 12:00 w serwisie łączynaspiłka.pl i mediach społecznościowych. Tak też się stało. Mamy więc już pewność, na jakich zawodników postawił szkoleniowiec.

Najważniejsza dla kibiców była na pewno kwestia Roberta Lewandowskiego. - Rozmawiałem z nim telefonicznie i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu - mówił 12 sierpnia Urban na antenie RMF FM. Teraz ten krok do przodu widać "na papierze". "Lewy" wraca do kadry. Przypomnijmy, że zabrakło go na czerwcowym zgrupowaniu. W trakcie jego trwania poinformował, że nie zagra w reprezentacji, dopóki selekcjonerem będzie Michał Probierz. Ten etap to już przeszłość.

Powołania Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski:

Bramkarze: Drągowski, Grabara, Mrozek, Skorupski

Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwior, Pyrka, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski

Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Kamiński, Kapustka, Piotrowski, Ślisz, S. Szymański, Zalewski, Zieliński

Napastnicy: Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski.

Na liście znajduje się m.in. Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni Szczecin w czerwcu 2024 r. ogłosił koniec kariery reprezentacyjnej, dwanaście miesięcy później zagrał mecz pożegnalny z Mołdawią, ale kilka dni po nim przyznał publicznie, że jest do dyspozycji Urbana. - Jak nowy trener będzie chętny, to ja mogę dograć te eliminacje i też spuentować swoją karierę turniejem rangi mistrzostw świata - przyznał.

To nie koniec powrotów - wśród powołanych znajdziemy chociażby Kamila Grabarę (pomijanego za kadencji Santosa oraz Probierza), Bartosza Kapustkę, Pawła Wszołka czy Tomasza Kędziorę. Bramkarz ostatni raz został umieszczony na liście podczas mistrzostw świata w Katarze, pomocnik w listopadzie zeszłego roku, a dwaj ostatni w listopadzie 2023 r.

Po raz pierwszy na zgrupowaniu pojawią się Jan Ziółkowski i Arkadiusz Pyrka.

Jan Urban ustalił hierarchię kapitanów w kadrze. Opaska dla Roberta Lewandowskiego

Trzynaście minut po ogłoszeniu powołań profil Łączy nas Piłka opublikował wypowiedź Urbana w sprawie hierarchii kapitanów. Opaska wraca na ramię Roberta Lewandowskiego. Wicekapitanem będzie Piotr Zieliński. Trzeci w kolejności do pełnienia tej funkcji został mianowany Jan Bednarek.

"Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani, rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować" - przekazał trener.

