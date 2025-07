Jan Urban nowym trenerem reprezentacji Polski. Kiedy debiut selekcjonera?

W środę 16 lipca PZPN ogłosił nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie został nim Jan Urban. Przed nowym opiekunem naszej kadry stoi najważniejsze zadanie, którym jest rzecz jasna wprowadzenie zespołu na mistrzostwa świata 2026. Do końca eliminacji pozostało jeszcze pięć kolejek, a sytuacja jest dosyć trudna, choć może nie aż tak bardzo pod względem sytuacji w grupie, a bardziej tego, co się dzieje w zespole. Kiedy kolejne mecze reprezentacji? Biało-Czerwoni wrócą do gry dopiero we wrześniu.