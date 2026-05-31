Jan Urban: nie wyobrażam sobie takiego duetu w jedenastce

Jan Urban o tym, czy mecz z Ukrainą nie był stratą 90 minut pod kątem szkoleniowym

- Nie, na pewno nie. Przykładowo wydaje mi się, że dobre spotkanie zagrał Tomek Kędziora grając na środku obrony. Kuba Piotrowski moim zdaniem zagrał dobre spotkanie, chociaż wiemy, że jego strata w środku pola skończyła się bramką. Natomiast musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej - bo będziemy we wrześniu przed taką sytuacją, że będziemy być może zmuszeni do takich rotacji i ja chcę wiedzieć na kogo w takim momencie mogę liczyć. Jeśli byśmy grali jeden mecz, ja mam skład w głowie taki najsilniejszy - zresztą wydaje mi się, że większość ma taki skład. Natomiast dzisiaj nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu, w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.

O wyborze mało kreatywnego środka pola Jakub Piotrowski - Bartosz Kapustka na "gonienie" wyniku

- Wydaje mi się, że Kuba właśnie dobrze rozdzielał piłki w pierwszej połowie, dobrze rozgrywał. Same zmiany wzięły się z tego, że Piotrek Zieliński nie mógł grać całego spotkania. Nie chcieliśmy, żeby grał całe spotkanie. To było wręcz ustalone wcześniej, że taka sytuacja będzie miała miejsce czy z Robertem Lewandowskim, czy właśnie z Piotrkiem i w innych przypadkach podobnie. Tak jak mówiłem wcześniej, połowa zespołu przyjeżdża po dwóch tygodniach przerwy, kiedy grali swoje ostatnie spotkanie. Jedni to znoszą lepiej, inni gorzej i dzisiaj też było to widać.

O debiucie Mateusza Żukowskiego

Ja sprawdzam. Sprawdzam Żukowskiego. Będziemy próbowali sprawdzić Czubaka. Są to nowi zawodnicy. Będziemy się im przyglądać, ile nam mogą dać. Nie ulega wątpliwości, że są innymi napastnikami. Karol Czubak to napastnik, który który raczej porusza się w polu karnym, gra dobrze głową. Natomiast Żukowski ma dobre uderzenie. Zawodnik bardzo szybki. W sytuacjach, kiedy bronisz wyniku, masz dużo przestrzeni, możemy go wykorzystać do szybkiego ataku. Do kontrataku, bo tak jak mówię, oni są zupełnie inni. Natomiast nie wyobrażam sobie duetu Lewandowski - Żukowski.

O tym, na jakie pytania poznał odpowiedzi

Próbujemy różnych rozwiązań i szukamy odpowiedzi w dwumeczu. Dziś zagraliśmy w takiej trójce obrońców, w kolejnym zagramy w innej. Z tego wszystkiego będę miał odpowiedź do września, na kogo mogę liczyć. Stąd próby - gdyby dziś był do dyspozycji Kuba Moder, spróbowalibyśmy inaczej. On wróci, podobnie jak Cash i Skóraś, natomiast jeśli decydujemy się w sparingach na różne rozwiązania, to zapłacimy cenę wynikiem. I dobrze, że w sparingach. W drugiej połowie wydaje mi się, że nie było wielkiej gry kombinacyjnej, a dużo serducha, by zmienić wynik, choć jestem przekonany, że bardziej zaangażowani byli piłkarze rywala. Wiem dlaczego: bo mają nowego trenera, a wtedy to naturalne. Na pewno zasłużyliśmy na bramkę - jak choćby w sytuacji Karola Świderskiego. Ukraina to dobry zespół, który potrafi utrzymać się przy piłce.

