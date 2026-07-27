Jan Urban i "holenderskie sztuczki". Rok z reprezentacją. Selekcjoner zdradził kulisy

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Ponad 250 polski trenerów wysłuchało, jak wyglądał ostatni rok pracy Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. 64-letni szkoleniowiec był gościem konferencji dla trenerów z licencją UEFA Pro zorganizowaną przez Szkołę Trenerów PZPN. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądały przygotowania do meczów eliminacyjnych i dlaczego kadra nie pojechała na mundial. - Chciałbym mieć tyle szczęścia, co reprezentacja Szwecji - mówił Urban.

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Jan Urban prowadzi reprezentację Polski od rokuMarek Antoni IwanczukAFP

Na wydziale polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego było zdaje się największe zagęszczenie polskich trenerskich sław na metr kwadratowy. Począwszy od obecnego selekcjonera i jego poprzedników - Probierza, Brzęczka, Majewskiego, Fornalika, Engela czy Janasa przez szkoleniowców ekstraklasy np. Mariusza Jopa, Aleksandara Vukovicia, Kazimierza Moskala czy Jacka Zielińskiego. Byli też m.in. Maciej Skorża, Maciej Stolarczyk, Dariusz Gęsior i wielu innych.

Trener Urban przygotował wykład pt. "Analiza przeciwnika i dobór środków treningowych w procesie przygotowania do meczów". 16 lipca minął rok od kiedy objął stanowisko selekcjonera. W związku z tym przedstawił kilka ciekawych liczb.

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Andrzej Klemba

- Przez ten czas przeprowadziliśmy 241 obserwacji na żywo reprezentantów, a nie liczę meczów oglądanych w telewizji i w programie Wyscout. 23 razy spotkaliśmy się jako sztab reprezentacji. Prowadzimy też bazę rozegranych minut przez powoływanych zawodników. Kto, ile grał między jednym a drugim zgrupowaniem - mówił Urban na łamach Łączy Nas Piłka. - Bardzo intensywnie było przed barażami, bo wtedy oglądaliśmy też piłkarzy z Albanii oraz Ukraińców i Szwedów

Selekcjoner pokazał trenerom, w jaki sposób sztab przygotowywał się do meczów eliminacji i barażów. W przypadku rywalizacji z Holandią zwrócił uwagę na to, w jaki sposób rywale najczęściej stwarzają zagrożenie. Okazuje się, że ulubiona metoda Holendrów to granie piłek za plecy obrońców.

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Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

- Mają też taką akcję, którą nazwaliśmy "holenderska sztuczka". O co chodzi? O dośrodkowania na dalszy słupek. W ten sposób stwarzali zagrożenie. Nam też próbowali tak strzelić gola, ale się wybroniliśmy - mówił Urban. - Holendrzy bardzo zawężają grę, dlatego my próbowaliśmy prostymi środkami przenosić centrum gry w inne miejsce na boisku. Szukaliśmy też wolnych przestrzeni, by się rozpędzić. Na większej prędkości rywalowi jest trudniej nas zatrzymać. Mam na bokach szybkich zawodników i chcieliśmy to wykorzystywać.

Trener Urban uważa, że jego zespół w finale barażów ze Szwecją bardzo dobrze zagrał w ofensywie. - Trzeba jednak poprawić grę defensywną, bo w piłce wynik jest najważniejszy - zauważył szkoleniowiec i stwierdził, że chciałby mieć tyle szczęścia, co Szwedzi. - W eliminacjach zdobyli dwa punkty, a pojechali na mundial. W pierwszym meczu barażowym wylosowali Ukrainę i grali z nią na neutralnym terenie a potem mieli mecz u siebie z nami.

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