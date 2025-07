Jan Urban, czyli jak pozostać sobą

Jedno zdanie spośród wielu wypowiedzi Jana Urbana utkwiło mi w pamięci szczególnie - że dla niego ważne jest nie tylko to, jakim ktoś jest piłkarzem, ale na pierwszym miejscu stawia to, jakim ktoś jest człowiekiem. To było bardzo budujące, że wreszcie na stanowisku selekcjonera mamy takiego człowieka - fachowca, ale też porządnego, uczciwego człowieka. Kiedyś mówiło się o takich ludziach: normalny. Niestety definicja normalności jest dziś inna. Dziś normą jest to, że każdy stara się jak najlepiej sprzedać, powiedzieć ludziom to, co chcą usłyszeć, a nie to, co naprawdę myśli, co czuje.

Mamy wreszcie w roli selekcjonera człowieka, za którym nie ciągną się jakieś kontrowersje (na przykład te związane z korupcją), człowieka, który nie stara się na siłę być oryginalny, zrobić coś pod publiczkę. Myślę, że nie muszę w tym miejscu wymieniać nazwisk trenerów, których mam na myśli.

Jan Urban - a znamy się już od dłuższego czasu - jest facetem, który nigdy nie oderwał się od rzeczywistości, który zawsze mocno stąpał po ziemi. Ani po tym, jak w barwach Osasuny strzelił trzy gole Realowi Madryt na Santiago Bernabeu, ani wtedy, gdy trenował w Hiszpanii dzieci, ani później, czy to w roli trenera Legii, Lecha, czy Polonii Bytom. W każdej pracy trenerskiej poświęca się maksymalnie, ponieważ jest to praca, którą lubi i do której jest stworzony. Nawet gdy po raz drugi obejmował Górnika Zabrze, to potrafił schować dumę do kieszeni i chciał pomóc klubowi, któremu on i który to klub zawdzięcza mu wiele. Potrafił też powiedzieć "nie" projektowi, do którego - w jego odczuciu - się nie nadawał (myślę o Cracovii).

W dzisiejszych czasach, gdy trenerzy zazwyczaj łapią każdą okazję, by utrzymać się na powierzchni, to bardzo rzadkie, kiedy ktoś decyduje, że nie będzie brał pracy, która nie jest zgodna z jego sumieniem. I to też przywraca wiarę w to, że warto być uczciwym wobec innych, ale przede wszystkim uczciwym wobec siebie. Jego celem jest sukces, ale nie decyduje się iść do tego celu po trupach, chce robić to na własnych zasadach. Jest otwarty i potrafi słuchać innych - dlatego w roli drugiego trenera wybrał Jacka Magierę. Nie kierował się zasadą szefa-miernoty, którego zasadą numer 1 jest: nie zatrudniaj mądrzejszych od siebie. Niektórzy niestety nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli zaczynasz udawać kogoś innego, to od razu to widać.

Dobrze, że podczas konferencji prezes i sekretarz PZPN zeszli na dalszy plan. Generalnie ich obecność była zbędna, skoro nawet bali się odpowiedzieć na pytanie jak długo ma obowiązywać kontrakt, który zaoferowali nowego selekcjonerowi. Tej odwagi nie brakuje trenerowi, bo on potrafi nazywać rzeczy po imieniu: jeśli uważa, że jego poprzednik popełnił błąd w sprawie opaski kapitańskiej, którą odebrał Robertowi Lewandowskiemu, to nie ucieka w dyplomację i nie mówi: "to nie moja sprawa", "nie wiem, jak naprawdę było".

Do pozytywnych czwartkowych zdarzeń należy dodać spotkanie rewanżowe Legii Warszawa z Aktobe, która w Kazachstanie Legia wywalczyła awans do 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Podopieczni Edwarda Iordanescu, pomimo słabych momentów, pokazali po raz kolejny, że nowy szkoleniowiec poprawił organizację gry, pozaklejał wiele dziur, które pojawiły się za jego poprzednika. Iordanescu na razie sporo rotuje składem, ale mam nadzieję, że w następnych spotkaniach będziemy znali najsilniejszą jedenastkę. Niewątpliwie kolejny rywal, czyli Banik Ostrawa, jest drużyną mocniejszą aniżeli Aktobe. Aczkolwiek spotkanie w Superpucharze Polski z Lechem może być sygnałem, że Legia lepiej czuje się w grze, gdy poprzeczka wisi nieco wyżej. Czekamy zatem na dobre emocje w przyszłym tygodniu i potwierdzenie, że warszawska drużyna stanęła na nogi i chwyciła wiatr w żagle.