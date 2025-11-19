Listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski przeszło już do historii. Tak samo jak eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Ubiegłej nocy poznaliśmy kolejnych finalistów najważniejszej imprezy czterolecia. Do rozdysponowania pozostało już zaledwie sześć miejsc, o które walka czeka nas w marcowych barażach.

W gronie finalistów wciąż nie ma reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Jana Urbana od momentu zmiany selekcjonera nie przegrała jeszcze meczu. Listopadowe zgrupowanie zakończyły remis 1:1 z Holandią na PGE Narodowym oraz nieco szczęśliwa wygrana 3:2 na wyjeździe z Maltą.

Polacy zakończyli zmagania w grupie na drugiej pozycji, tuż za niedoścignionymi Holendrami. Taki rezultat oznacza, że "Biało-Czerwonych" czeka walka w marcowych barażach. Do samego końca ważyły się losy koszyka, z którego Polacy w czwartek będą losowani. Można powiedzieć, że najwyższe rozstawienie uciekło podopiecznym Jana Urbana sprzed nosa.

Przed Polakami walka w barażach. Jan Tomaszewski jednoznacznie o szansach "Biało-Czerwonych"

Polska ostatecznie znalazła się w drugim koszyku wraz z Walią, Czechami oraz Słowacją. Oznacza to, że rywalem naszej reprezentacji w półfinale baraży będzie ktoś z grona: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Zwycięzcy meczów półfinałowych zmierzą się w finałach o wyjazd na mundial. Oznacza to, że w decydującym starciu "Biało-Czerwoni" mogą zmierzyć się m.in. z Danią, Włochami, Turcją, Ukrainą lub Szwecją.

Obecność Polaków w barażach nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Nawet w przypadku pokonania Holendrów podopiecznym Jana Urbana potrzebne byłoby swoiste trzęsienie ziemi pozwalające na nadrobienie ogromnej straty w bilansie bramkowym.

Na łamach "Super Expressu" Tomaszewski postanowił wypowiedzieć się na temat szans Polaków w marcowych barażach. Legenda polskiej piłki okazała się optymistycznie nastawiona i uważa, że Polacy są w stanie awansować na mundial. By tak się stało, Jan Urban wraz ze sztabem szkoleniowym muszą zrobić jedną rzecz.

Sztab szkoleniowy musi już teraz mieć w głowie jedną szesnastkę i na nią postawić, bo te dwa spotkania będą decydowały o wszystkim. Jestem przekonany, że awansujemy. Bycie w drugim koszyku to żaden problem, jeśli zaprezentujemy formę sprzed męczarni z Maltą. Ten beznadziejny mecz i dwie stracone bramki to przestroga i sprowadzenie na ziemię. Teraz selekcjoner musi wyznaczyć szesnastkę, która da nam awans

Losowanie par barażowych mistrzostw świata odbędzie się w czwartek 20 listopada o godz. 13:00 w szwajcarskim Zurychu. Relację z losowania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport. Półfinały baraży zostaną rozegrane 26 marca, a finały 31 marca. Polscy piłkarze na pewno będą gospodarzami meczu półfinałowego - o gospodarzu finału zadecyduję losowanie.

Paulina Czarnota-Bojarska przed losowaniem baraży. Co nas czeka? [WIDEO] INTERIA.PL

Jan Urban wydaje się zastanawiać, z kim jego zespół zagra w barażach Leszek Szymański PAP

Jan Tomaszewski Tomasz Jastrzębowski/REPORTER East News

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images