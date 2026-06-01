"Jak z frajerami". Wichniarek ostro po meczu Polaków. Brutalny werdykt

Zdecydowanie nie tak polscy kibice wyobrażali sobie początek majowo-czerwcowego zgrupowania podopiecznych Jana Urbana. Podczas wczorajszego spotkania towarzyskiego z naszymi wschodnimi sąsiadami "Orły" pokazały się z naprawdę kiepskiej strony. Nie tylko stracili dwie bramki podczas jednej połowy, ale także nie zdobyli choćby jednego trafienia, by choć w ten sposób wynagrodzić kibicom tłumne przybycie na mecz.

Gospodarze kiepsko wyglądali zwłaszcza w obronie. Nic więc dziwnego, że bardzo po ostatnim gwizdku obrywa się właśnie defensorom. W w język nie gryzł się Artur Wichniarek, ekspert Kanału Sportowego. Najpierw porównał on "Biało-Czerwonych" do Arsenalu, gdzie każdy ma konkretne zadania i nie ma niepotrzebnego szarżowania. "Oni wszyscy chcieliby grać do przodu, ale jest moment że musisz taktycznie utrzymać swoją formację, zaasekurować, zamknąć pewne przestrzenie" - przyznał.

Następnie zrobiło się znacznie ostrzej. "No przecież Ukraińcy bawili się z nami jak z frajerami w drugiej linii" - wyznał prosto z mostu kilkunastokrotny reprezentant Polski. "My nie jesteśmy w stanie pressować w drugiej połowie prawie w ogóle zespołu przyjezdnego, który wymienia sobie podania jak chce. Z zawodnikami, którzy co, są lepsi od naszych? No nie są. Nie wiem naprawdę, co my chcieliśmy zagrać w drugiej połowie" - dodał. Zaskoczyły go także słowa Jana Urbana. Selekcjoner stwierdził, że podobała mu się postawa drużyny po przerwie.

Słaba postawa Polaków w obronie. Artur Wichniarek nie wytrzymał

"No to chyba mu się podobało to jak Kapustka cztery razy w przeciągu siedmiu minut nieatakowany przez nikogo zagrywa na aut. Piotrowski też w drugiej połowie miał straszny zjazd. Moim zdaniem do trzydziestej minuty tego spotkania był najlepszym piłkarzem naszej reprezentacji. Potem kompletny zjazd" - uzupełnił swoją wypowiedź Poznanianin w programie Moc Futbolu. Jednocześnie usprawiedliwił nieco drugiego z wymienionych zawodników.

"To też ciężki dla niego gatunkowo mecz. Bo on wie, że on tu nie jest do końca 'herzlich willkommen', jakbym to powiedział po niemiecku. "Ale dla niego mecz towarzyski jest ciężki gatunkowo?" - skontrował od razu Adam Sławiński. "No nie, ale to jest takie coś, że ogólnie jesteś wypychany" - odpowiedział Artur Wichniarek. "Łatwiej już nie będzie" - wtrącił się Mateusz Borek. "No nie będzie. Ale widać, że on w tym Udinese faktycznie ma wsparcie trenera i gra naprawdę fajnie" - podsumował wychowanek Lecha.

Kolejną towarzyską potyczkę Polacy rozegrają w najbliższą środę o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo z meczu z Nigerią w Interia Sport.

Artur Wichniarek

Jakub Piotrowski

Bartosz Kapustka





