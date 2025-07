Jeśli chodzi o wybór trenera dla pierwszej reprezentacji, dwie rzeczy u Cezarego Kuleszy są niezmienne od lat - prowadzenie gry w kotka i myszkę z mediami, choćby poprzez podrzucanie coraz to bardziej sensacyjnych nazwisk, oraz niedopuszczanie do kluczowych informacji nawet osób ze swojego bezpośredniego otoczenia. Kiedyś w PZPN-ie krążyły anegdoty, że w wybór selekcjonera zaangażować próbował się między innymi Henryk Kula, ale - mimo iż prezes miał do swojego wiceprezesa duże zaufanie i oddawał mu istotną część władzy - wszystko skończyło się na słowach "Heniu, odpuść".