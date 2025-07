Jak będzie grać reprezentacja Polski u Jana Urbana? To wydaje się jasne

Wiele wskazuje na to, że niedługo zakończymy etap narodowej dyskusji, czy reprezentacja Polski powinna grać w ustawieniu z trójką obrońców, czy wrócić do czwórki. Debata ta ciągnęła się przez całą kadencję Michała Probierza, który uparcie twierdził, że Polska nie ma odpowiednich piłkarzy do systemu z czwórką - powołując się przede wszystkim na brak skrzydłowych. Z przecieków medialnych wynika, że Jan Urban ma na to inne spojrzenie, co z kolei oznaczałoby, że poprzednie dwa lata były jeszcze bardziej stracone, niż się wydaje - bo nie pozostawiły po sobie nawet takiego fundamentu, jak automatyzmy w defensywie. Oczywiście póki Jan Urban nie wystawi swojej jedenastki we wrześniowym meczu z Holandią, nic nie będzie pewne, jednak analiza gry drużyn Jana Urbana raczej nie pozostawia złudzeń. Nawet jeśli już jakiś czas temu PZPN przyjął tzw. narodowy model gry oparty na trzyosobowym bloku obronnym.

Jak grają drużyny Jana Urbana?

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski miał tylko jeden moment, w którym trzymał się ustawienia przypominającego to preferowane przez Michała Probierza - podczas swojej pierwszej przygody z Górnikiem Zabrze. Po powrocie do klubu niespełna rok po zwolnieniu, zmienił ustawienie. W żadnym z tych przypadków nie przeszkodziło to Górnikowi w atrakcyjnej grze, w dodatku podpartej wynikami - w każdym przypadku zabrzanie kończyli ligę w górnej połowie tabeli, co było ekstremalnie trudne zwłaszcza tuż po ponownym przejęciu klubu. Górnik znajdował się wówczas w strefie spadkowej, a Urban dźwignął go na szóste miejsce, po roku powtarzając ten wynik i ocierając się przez moment nawet o europejskie puchary.

Jana Urbana - mimo posiadania ulubionego ustawienia 4-2-3-1 (często stosowanego w kadrze też przez Adama Nawałkę) - zawsze wyróżniała elastyczność taktyczna. Przylgnęła do niego łatka trenera ofensywnego ze względu na walory estetyczne jego drużyn, natomiast nie przeszkadzało mu to nigdy w wyważaniu odpowiednich proporcji. Ustawienie 4-2-3-1 zresztą niemal z definicji pozwala na równowagę między atakiem a obroną, z kreatywnym pomocnikiem w roli "dziesiątki" i aktywnymi skrzydłowymi wspierającymi napastnika.

Urban jest bardzo wymagający pod kątem gry bez piłki. To właśnie na tej linii wystąpiła słynna już kłótnia z Damianem Rasakiem w przerwie meczu Górnika z Lechem Poznań. To zresztą charakterystyczne dla piłkarza o nazwisku Jan Urban, który jako napastnik przyzwyczaił do nieuniknania defensywnych obowiązków. Dariusz Pawłowski, w przeszłości zawodnik Jana Urbana, podkreślał to kiedyś w jednym z wywiadów. - On dobrze czuje, kiedy potrzeba luzu, a kiedy wymagać. Kluczowe jest harowanie wtedy, gdy w posiadaniu piłki jest rywal.

Bartłomiej Pawłowski w udzielonym jakiś czas temu wywiadzie dla Weszło: - Wiem, że ma w Polsce opinię trenera, który chce grać typowo hiszpański futbol, ale to nie do końca prawda. On był napastnikiem, który na boisku bardzo ciężko pracował bez piłki i dziś, jako trener, też mocno na to stawia. W szatni często mówił: - Panowie, nie podpalamy się teraz. Musimy grać mądrze, nie odkrywać się. Kluczowe będzie zachowanie balansu.

Możemy zatem spodziewać się reprezentacji Polski grającej wysokim, agresywnym pressingiem oraz pomocników nastawionych na agresywny doskok do swoich rywali. To coś, co próbował zaszczepić Michał Probierz, ale poza kilkoma wyjątkami, bez większego skutku. Drużynę Probierza charakteryzowała pod tym względem nierówność - statystycznie odbijała się od ściany do ściany: w jednym spotkaniu potrafiła mieć najgorsze od lat liczby skoków pressingowych, by kilka dni później zaliczać topowe wartości. Probierzowi średnio wychodziło, ale próbował. Tutaj możemy być pewni, że ta myśl - oby z lepszym skutkiem - będzie kontynuowana.

Gdyby próbować dopasować aktualną reprezentację Polski do preferowanego przez Urbana ustawienia, być może jedenastka wyglądałaby w ten sposób:

Bramkarz (dużo opcji: Kamil Grabara, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka - Urban wybierze któregoś z nich) - Matty Cash, Jan Bednarek, Mateusz Skrzypczak (Sebastian Walukiewicz, Jakub Kiwior), Jakub Kiwior (Nicola Zalewski, Bartosz Bereszyński) - Bartosz Slisz, Jakub Moder - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski (Jakub Kamiński) - Robert Lewandowski.

Jan Urban dogada się z piłkarzami

Jeszcze bardziej pewne od taktyki, jaką obierze Jan Urban, jest to, że dogada się z piłkarzami. Podkreślają to wszyscy, którzy z nim współpracowali.

Aleksander Buksa (wywiad dla Goal.pl): W przypadku trenera Urbana ostatnie, co można by mu zarzucić, to bycie nieautentycznym. Natomiast to, co zawodnicy cenią wyjątkowo mocno, to kontakt z trenerem. Jego ludzkie podejście do wielu spraw. Trener potrafi podejść z dystansem, z chłodną głową, i nie ma problemu, by w razie potrzeby porozmawiać z nim na tematy będące daleko od piłki.

Zbigniew Boniek we wczorajszej rozmowie z Interią: - Jest dobrym człowiekiem, a z dobrymi ludźmi zawsze się dobrze współpracuje. Zawodnicy będą mieli z nim dobrze. Janek zna swoją wartość, ale okazuje to w trochę inny sposób niż Michał Probierz.

Lukas Podolski (dla Goal.pl): - Kilka razy mówiłem w wywiadach, że Jan Urban to dobry kandydat na selekcjonera. Ma dobre podejście do piłki, potrafi ułożyć relacje między ludźmi i ma taki hiszpański luzik. Powstaje tu jednak inne pytanie: jak ma grać Polska. Ładnie dla oka, ofensywnie, budując szybko akcje od tyłu, jednym-dwoma podaniami? Jan Urban lubi piłkę hiszpańską, tam grał i trenował. Jeśli Polska miałaby tak grać, to jeszcze raz powiem, że trener Urban to dobry wybór.

O tym, jakie będą efekty pracy Jana Urbana, przekonamy się już wczesną jesienią. 4 września Polska zagra na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później zmierzy się u siebie z Finlandią.