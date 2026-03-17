Jagiellonia może odliczać. Znów przelew za Pietuszewskiego. Chodzi o miliony

Wychowanek Jagiellonii Białystok potrzebował zaledwie kilku tygodni, by z miejsca stać się jednym z ulubieńców sympatyków FC Porto, podobnie zresztą jak Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Polak w ośmiu meczach ligi portugalskiej ma już na koncie aż trzy trafienia i dwie asysty. Nastolatek cieszył się z gola choćby w minioną niedzielę. Jego bramka przyczyniła się do triumfu nad Moreirense. Komplet punktów przybliżył popularne "Smoki" do kolejnego tytułu w historii.

Tytułu, który może dać całkiem spore pieniądze drużynie z Podlasia. Chodzi o kwalifikację podopiecznych Francesco Farioliego do Champions League. Sprawie przyjrzeli się żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego. Na portalu "record.pt" pojawiła się informacja związana z finansowymi bonusami dla czołowej ekipy PKO BP Ekstraklasy. Nuno Barbosa dowiedział się, że do Białegostoku popłyną około dwa miliony euro, czyli ponad 8 i pół miliona złotych. "Ponadto wyznaczono indywidualne cele dotyczące wyników" - zaznaczył autor na wstępie.

Jagiellonia może otrzymać 2 miliony euro. Warunkiem awans FC Porto do Ligi Mistrzów

Obecnie FC Porto pewnie prowadzi w ligowej tabeli. Drugi Sporting CP traci do "Smoków" siedem punktów. Liderzy mogą pochwalić się imponującym bilansem w postaci dwudziestu dwóch wygranych spotkań, trzech remisów oraz zaledwie jednej porażki. Z taką grą tylko kataklizm jest w stanie odebrać gigantom upragniony tytuł. Zresztą nawet wicemistrzostwo gwarantuje udział w kolejnej edycji Champions League. Mało tego, gracze Francesco Farioliego dobrze radzą sobie także w Lidze Europy. Triumf w niej także da przepustkę do elitarnych zmagań.

Awans do ćwierćfinału drugich co do ważności europejskich rozgrywek FC Porto może sobie zapewnić w czwartkowy wieczór. Niestety na boisku nie pomoże niezgłoszony do Ligi Europy Oskar Pietuszewski. Ale za to na sporo minut mogą liczyć Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. W pierwszym meczu "Smoki" pokonały na wyjeździe VfB Stuttgart 2:1.

