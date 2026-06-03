Andrzej Klemba, Interia: Mamy problem z bramkarzami?

Jacek Bąk, były kapitan reprezentacji Polski: Przyzwyczailiśmy się, że w naszej kadrze nie ma i nie powinno być kłopotów na tej pozycji. Tymczasem zarówno Marcin Bułka, jak i Kamil Grabara nie są pewni. Nie czułbym się z nimi, że mam za plecami spokój. Łukasz Skorupski ma swoje lata, ale na ich tle wydaje się najlepszy.

Przez lata mieliśmy świetnych bramkarzy - Matysek, Dudek, Boruc, Fabiański, Szczęsny. I raczej zastanawialiśmy się, kto bardziej zasłużył na bluzę z numerem 1. Teraz chyba wciąż szukamy?

- Grabara na pewno mógł lepiej zagrać ze Szwecją. Ten jego występ był bardzo średni, a to przecież był mecz decydujący o awansie na mundial. Bułka? Po meczu z Ukrainą nie powiedziałbym, że to bramkarz na lata w reprezentacji. Chociaż bardzo chciałbym tak stwierdzić. Nie czuję, by dawali komfort w bramce.

Bułka i Grabara to ten sam rocznik 1999, dla bramkarza do reprezentacji chyba idealny, by bronić w niej na stałe.

- Skorupski i Wojciech Szczęsny wyglądają lepiej od Bułki i Grabary. A chyba powinno być inaczej. Potrzebujemy bramkarza, od którego będzie emanował spokój i pewność siebie.

Może ma znaczenie, że Szczęsny czy Fabiański grali w mocnych zespołach.

- Kiedy Grabara był w FC Kopenhaga, to naprawdę pokazywał świetną formę, m. in. w Lidze Mistrzów. Poszedł do Vfl Wolfsburg i choć dobrze bronił, to spadli z Bundesligi. To też się odbija na zawodniku. Bułkę w Nicei oglądałem wiele razy i też bardzo dobrze grał. Potem wyjechał do Arabii Saudyjskiej i trudno ocenić jego dyspozycję. A o Kochalskim wystepującym w lidze azerskiej to już w ogóle mało wiemy. W kadrze go jeszcze nie widzieliśmy.

Gdyby Polska jednak grała na mundialu, to kogo pan postawiłby w bramce?

- Bez wątpliwości na Skorupskiego. Od niego biła pewność siebie, a tego chyba szukamy? Tyle że na mistrzostwa nie jedziemy, a do kolejnego dużego turnieju dwa lata i wiek trochę zaczyna mu ciążyć. Wracając do Bułki w meczu z Ukrainą. Ta pierwsza bramka, chłop ma dwa metry i tego nie wyciąga. Koło ręki mu przelatuje. Musi to złapać. Dopiero pod koniec coś obronił, ale to bardziej strzelili w niego.

Jak chcesz być bramkarzem klasy światowej, to musisz obronić coś ponadto

To jak znaleźć pierwszego bramkarza? Może uparcie stawiać na jednego?

- Na pewno nie. Zawsze mieliśmy urodzaj w bramce, a teraz są zawodnicy, którzy nie zapewniają z tyłu spokoju. Nie są to gracze najwyższej klasy, jak to było w ostatnich latach. Miałem nadzieję, że to właśnie Grabara będzie numerem 1, ale przekonuje się, że klub a reprezentacja to jednak coś innego. Nie mogę powiedzieć, że to on powinien bronić.

Sporo krytyki spadło na trenera Jana Urbana po porażce z Ukrainą.

- Jednej rzeczy nie rozumiem. Tłumaczeń, że było dużo zmian, a przez to zawirowania na boisku. Jak grałem w piłkę, to wchodziła jedna jedenastka i grała na całego. Potem wchodziła druga i tak samo, aż się paliło na boisku. Czytam, że Brazylia wygrała z Panamą 6:2. I Carlo Ancelotti wymienił dziesięciu zawodników. I oni zachrzaniali na boisku i nikt tam nie marudzi. A u nas? Coś każdemu nie pasuje. Bo brakowało zgrania, bo pierwszy mecz. Co to w ogóle jest? Zawodnicy nie wiedzą, co mają robić? Każdy ma do obrobienia swoją działkę. W Brazylii jakoś wszyscy wiedzą, co robić. A my zawsze usprawiedliwiamy się, bo był pierwszy raz. Jak zawodnik wchodzi do kadry, to ma się nie zatrzymywać na boisku. Bo nie wiadomo, kiedy będzie miał drugą okazję zagrać. Spać nie mogłem, jak dostałem powołanie. A dzisiaj? Tam w ogóle nie pali się na boisku. W tym meczu grali, wyszli i pokopali. A to jest kadra. Nie ma meczów sparingowych. Każde spotkanie jest ważne, bo to reprezentacja. Grają hymny jak wychodzisz na mecz, robota ma się palić w rękach. A jak tak nie jest, to jest wielki problem. Jak wchodzi nowa krew, to musi robić wszystko, by była lepsza od starszej. Ja to tak odbieram.

Selekcjoner Jan Urban Beata Zawadzka East News

Marcin Bułka ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Były reprezentant Polski Jacek Bąk Janek Skarżyński AFP





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