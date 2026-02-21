W ostatnim tygodniu kibice Interu Mediolan przeżyli swoistą huśtawkę nastrojów. Ostatni weekend zakończyli prestiżowym zwycięstwem 3:2 nad Juventusem, który przypieczętował gol Piotra Zielińskiego w doliczonym czasie gry. Umocniło to "Nerrazurich" na pozycji lidera włoskiej Serie A.

W środku tygodnia podopiecznym Christiana Chivu przytrafił się jednak prysznic. I to wyjątkowo zimny, gdy weźmiemy pod uwagę nie tylko rangę przeciwnika, ale również i towarzyszące środowej potyczce warunki atmosferyczne. Inter w dalekiej Norwegii przegrał 1:3 z Bodo/Glimt w pierwszym meczu barażowym fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Strata dwóch bramek na San Siro wciąż wydaje się być realną do odrobienia, lecz nie będzie to łatwym zadaniem.

Po potknięciu na północy Europy Inter wrócił do Włoch, by zmierzyć się na wyjeździe z US Lecce. Dość niespodziewanie Piotr Zieliński nie był jedynym polskim akcentem w tym spotkaniu. Na ławce Lecce mecz spędził Filip Marchwiński, a po drugiej stronie boiska w tym samym położeniu znalazł się wciąż czekający na debiut w pierwszym zespole Interu Iwo Kaczmarski.

Inter znów zwycięski. Włosi ponownie chwalą Piotra Zielińskiego

Potyczka z Lecce nie była dla Interu spacerkiem. Niżej notowany rywal długimi fragmentami opierał się ofensywie wicemistrza Włoch. Przez swoisty mutr goście przebili się dopiero w drugiej połowie spotkania. Finalnie ekipa z Mediolanu triumfowała 2:0 po trafieniach w ostatnim kwadransie Henrikha Mkhitaryana oraz Manuela Akanjiego.

Po raz kolejny w tym sezonie cały mecz w barwach Interu zagrał Piotr Zieliński. Kolejny występ reprezentanta Polski nie umknął uwadze włoskich mediów, którzy ocenili postawę jednej z głównych gwiazd kadry prowadzonej przez Jana Urbana.

Na ocenę 6,5, jedną z czołowych biorąc pod uwagę wyjściowy skład Interu, Zieliński zasłużył zdaniem redakcji goal.com, sport.virgilio.it oraz 90min.com. Redaktorzy drugiej z wymienionych stron stwierdzili, że Polak jest w szczytowej formie i sprawnie operuje piłką. Doceniono, że Polak, któremu "nie brakuje jakości", próbuje strzałów z dystansu, gdy nadarzy się do tego okazja.

Na 6,5 występ Zielińskiego wycenił również prestiżowy portal "Tuttomercatoweb". Słowa poświęcone Polakowi muszą wzbudzić szczególną uwagę, gdyż jest to wspaniała odskocznia od tego, co włoska prasa pisała o nim na początku sezonu. - Zbyt ważny, by go ignorować, zwłaszcza pod nieobecność Barelli i Calhanoglu. Kompas pomocy Interu, przyspiesza i zwalnia grę według własnego uznania. Wybija piłkę z naturalną i rozbrajającą precyzją - w taki sposób podsumowano występ Zielińskiego przeciwko Lecce.

Jeszcze wyższą notę Polak otrzymał od redaktorów "Calciomercato" oraz "Sportmediaset". W ich uznaniu Zieliński zasłużył na "siódemkę", czym zdecydowanie wyróżnił się na tle reszty kolegów z zespołu. W opisach spotkania we włoskich mediach przejawia się jednoznaczny przekaz - Piotr Zieliński jest klasowym rozgrywającym, od którego Christian Chivu powinien rozpoczynać ustalanie wyjściowego składu na każde spotkanie.

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE East News

Piotr Zieliński JOSE SALGUEIRO AFP

Piotr Zieliński Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

